Birleşik Arap Emirlikleri, Afganistan konusunda Türkiye’nin rakibi olmuş

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan kaynaklar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Afganistan'nın başkenti Kabil'deki havalimanının yönetimini ele geçirmek için görüşmeler sürdürdüğünü iddia etti. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın yönetimi için Türkiye de devredeydi.

Sozcu.com.tr

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Bugün Ankara’ya gelecek Birleşik Arap Emirlikleri’nin fiili lideri El-Nahyan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi öncesinde dikkat çekici bir iddia Reuters haber ajansından geldi…

Reuters haber ajansına konuşan dört farklı kaynak, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Afganistan’ın başkenti Kabil’deki havalimanıyla ilgili Taliban ile görüşmede olduğunu öne sürdü. Katar ve Türkiye’nin de havalimanının güvenliği ve yönetimi ile ilgili temasları bulunduğunu hatırlatan Reuters, BAE yetkililerinin son haftalarda Taliban ile görüştüğünü aktardı.

BAE yetkililerinin son haftalarda Afganistan’ın dış dünya ile ana havayolu bağlantısındaki sorunu çözmek için Taliban ile görüştüğünü aktaran kaynaklar, BAE’nin Katar’ın görüşmelerinin önüne geçtiğini öne sürdü.

BAE’DEN MADDİ DESTEK BEKLİYORLAR

İsmini açıklamayan kaynaklar, ABD önderliğindeki Batılı güçlerin ülkeden ayrılmasıyla Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenliği ve yönetiminde boşluk yaşandığını ve BAE’nin Katar’ın görüşmelerinin önüne geçmek için çalışmaları hızlandırdığını aktardı. Kaynaklar, Taliban’ın Katar’la görüşmelerde henüz resmi anlaşma sağlamadığına dikkat çekerken üst düzey bir BAE Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD’nin Afganistan’daki varlığı sırasında ülkesinin havalimanının yönetimini üstlendiğini söyleyerek çalışmalara devam edileceğinin sinyalini verdi.

Abu Dabi yönetiminin tahliye sürecine de destek verdiği belirtilirken Taliban ya da Katarlı yetkililer bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Reuters’a konuşan kaynaklar Taliban’ın BAE’den maddi destek istediğini fakat bu desteğin havalimanıyla bağlantılı olup olmadığının henüz bilinmediğini söyledi.

Diplomatlar, Taliban’ın havalimanının güvenliği için yabancı güçlerin ülkede olmasını istemediğini de vurguladı.

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