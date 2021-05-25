Bloomberg: Ekonomik sıkıntılar artarken Erdoğan’a destek en düşük seviyeye indi

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı. Türkiye’de son dönemde yapılan anket çalışmalarını mercek altına alan Bloomberg, “Ekonomik kriz büyürken, Erdoğan’ın anket oranları bütün zamanların en düşük seviyesinde” başlığını kullandı.

Bloomberg, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP’sine destek geçen ay, bütün zamanların en düşük seviyesine indi, ankete katılanlar bunda hükümetin ekonomiyi yönetmedeki sorunları neden olduğunu söyledi” ifadesine yer verdi.

MUHALEFET DE BAŞARILI OLAMADI

Erdoğan’ın destekçilerinden büyük bir kesimin AKP’yi terk ettiğini yazan Bloomberg, buna karşılık muhalefet partilerinin de büyük ihtimalle Türkiye’nin geleceğine karar verecek seçmen için bir yuva olmadığını dile getirdi.

Bloomberg, “Erdoğan, bireysel olarak da anketlerde geriye düştü. Ankete katılanlara göre Erdoğan ile cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki potansiyel rakipleri arasındaki popülarite aralığı açılıyor” ifadesini kullandı.

SEBEPLERİ İŞSİZLİK VE ENFLASYON

Bloomberg, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Belediye BaşkanI Mansur Yavaş’ın Erdoğan’ın 10 puandan fazla önünde olduğunu aktarırken, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de Erdoğan’ın önünde olduğu belirtildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise Erdoğan’ın gerisinde kaldığını yazan Bloomberg, “Kılıçdaroğlu ve Akşener’in ortak bir aday üzerinde anlaşması bekleniyor” yorumunu yaptı.

Bloomberg, “Anket şirketlerine göre artan enflasyon, yüksek işsizlik ve corona virüsü kısıtlamaları, AKP’nin seçmen tabanından kaybettirdi” ifadesine yer verdi.

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