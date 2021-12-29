Bloomberg: Gerilen BAE-Suudi Arabistan ilişkileri ABD’nin hedeflerini riske sokuyor

Körfez bölgesinde ABD’nin müttefiki olan Suudi Arabistan ve BAE arasında son dönemde büyüyen çıkar çatışması, Batı basınında da yakından takip ediliyor. ABD’nin önde gelen haber kuruluşlarından Bloomberg’in bu çatışmayı ele aldığı makalede, iki ülkenin Türkiye’yle ilgili fikir ayrılığına da değinildi.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg, Körfez'de bir dönem yakın müttefik olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki gerilimi ele aldığı makalede, iki ülkenin Türkiye'yle ilişkilerine de değindi.

“Gerilen Suudi-BAE ilişkileri ABD'nin hedeflerinin riske sokuyor” başlıklı makalede, iki ülkenin bir dönem Türkiye'nin Müslüman dünyasında artan etkisinden rahatsız olduğu belirtildi.

Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesinden üstü kapalı olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tuttuğu dönemde BAE'nin Suudi Arabistan'a destek verdiği ifade edildi.

‘BAE, TÜRKİYE’YLE ÇATIŞMAYI BİTİRME SÜRECİNİ HIZLANDIRDI’

Prens Selman'ın kadınlara özgürlük, dini otoritenin sınırlanması gibi toplumsal özgürlüklerle ilgili planlarının ve ekonominin petrole bağımlılığını azaltmaya yönelik Vizyon 2030 projesinin de nispeten daha liberal olan BAE'nin ülke üzerinde bir dönem sahip olduğu etkiyi ortaya koyduğu belirtildi. İki ülkenin Arap Baharı isyanları, Yemen'deki savaş, İran'a ekonomik baskı ve Katar'a önceden uygulanan ambargo gibi birçok konuda yakın işbirliği içinde olduğu hatırlatıldı.

Ancak bir dönem iki ülke giderek artan arasındaki ekonomik rekabetin 2021'de merkeze yerleştiği, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın ekonomiye odaklanmak üzere Türkiye ve Suriye'yle jeopolitik çatışmaları bitirme sürecini hızlandırdığına dikkat çekildi.

‘TÜM ORTA DOĞU’YU ETKİLEYECEK’

Yazıda, Prens Selman'ın da Suudi Arabistan'ı Arap Yarımadası'nın yatırım ve iş merkezi haline getirmek üzere hamle yaptığına dikkat çekildi.

İki ülke arasında ekonomi, güvenlik ve dış politika alanlarında büyüyen çıkar çatışmasının tüm Orta Doğu'yu etkileyeceğini yazan Bloomberg, bunun özellikle iki ülkenin dostluğunu İran'a karşı bir duvar olarak gören ABD açısından önemli bir sorun olduğunu vurguladı.

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