Bloomberg’den corona virüsünde olunacak ülkeler sıralaması: Türkiye geriledi

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, dünya ülkelerinin corona virüsü salgınına karşı mücadelesini ve hamlelerini bazı kriterlere göre değerlendirdiği sıralamayı güncelledi.

Sıralamanın üst sıralarında aylarca yer alan Yeni Zelanda, son dönemde vakaların artmasıyla birlikte gerilirken, Singapur, en güvenli ülkelerden biri oldu. Sıralamada birinci sıraya çıkarak “Pandemi sırasında yaşanacak ülke” olan Singapur’un ardından Yeni Zelanda, Avustralya, İsrail ve Tayvan yer alıyor.

TÜRKİYE SON SIRALARDA

Sıralamada Türkiye de yer alırken, bir önceki rapora göre 19 basamak gerilediği gözlemlendi. Sıralamada Türkiye 19 sıra geriye düşerken 53 ülke arasında 46’ncı oldu.

Türkiye’nin özellikle son 1 ay içerisinde her 100.000 kişide vaka sayısının 1745 olduğuna dikkat çekilirken Türkiye, Peru, Meksika, İran, Kolombiya, Arjantin, Polonya ve Brezilya gibi ülkelerle birlikte son sıralarda yer aldı.

BAŞARI ÖRNEĞİ: SİNGAPUR

Singapur salgının başladığı dönemden beri aldığı sıkı önlemlerle bir başarı örneği olarak dikkat çekiyor. Nüfusunun beşte birine yetecek kadar aşı sahibi olan Singapur’da sıkı karantina uygulamaları ve sınırları kapatmanın etkisinin büyük olduğu görülüyor.

Sert önlemlerle birlikte yerel vaka sayısının sıfıra yaklaştığı Singapur’da gündelik yaşamın da normale döndüğü belirtiliyor. Singapur’un nüfusunun yüzde 20’sine aşı yapıldığı belirtilirken Yeni Zelanda’da nüfusun sadece yüzde 2’sine aşı yapıldığı vurgulandı.