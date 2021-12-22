BM, Afganistan’daki personelini koruyan Taliban’a para ödeyecek

Taliban yöneticilerine yaptırım uygulayan Birleşmiş Milletler, Afganistan'daki personelinin güvenliği için Taliban'a yaklaşık 6 milyon dolar ödeyecek.

Sozcu.com.tr

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Birleşmiş Milletler'in (BM), Afganistan'da ABD öncülüğündeki uluslararası güçlerin çekildiği süreçte ağustos ayında yönetimi ele geçiren Taliban'a yaklaşık 6 milyon dolar ödeyeceği açıklandı.

Reuters'ın bir BM belgesine ve durumla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı habere göre, BM bu parayı Afganistan'daki personelinin ve Taliban'ın kontrolündeki BM binalarının korunması için verecek.

TALİBAN’IN MAAŞLARINA HARCANACAK

Gelecek sene ödenmesi planlanan paranın büyük bölümü, BM'nin binalarını koruyan Taliban militanlarının maaşlarını ödemek için harcanacak

Reuters, Taliban yöneticilerinin BM'nin ve ABD'nin yaptırım listesinde olduğuna da dikkat çekti.

BM sözcülerinden Farhan Haq, Reuters'a gönderdiği e-postada, “Birleşmiş Milletler, bir işveren olarak personelinin güvensiz bölgelerde çalıştığı durumlarda evsahibi devletlerin kapasitesini güçlendirmek ve gerekirse desteklemekle yükümlüdür” ifadelerini kullandı.

KENDİ YAPTIRIMLARINI İHLAL EDEBİLİR

Bazı uzmanlarsa, bu ödemenin BM ve ABD'nin Taliban'a yönelik yaptırımlarını ihlal edip etmeyeceğiyle ilgili soru işaretleri olduğunu belirtti. Ayrıca Taliban'ın bu parayı başka amaçlar için kullanabileceği endişesi de var.

BM'nin Afganistan'da 3500'e yakın personeli ve 10 ofisi bulunuyor.

Afganistan'da, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından uluslararası yardımların durmasıyla kamu faaliyetlerinde ve ekonomide büyük çöküş yaşandı.

Birçok kamu hizmeti durma noktasına gelirken, ülkede ciddi bir gıda eksikliği yaşanıyor.

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