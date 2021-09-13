BM ile İran uzlaşıya vardı

Birleşmiş Milletler'in (BM) atom enerjisi düzenleme kurumu, İran'daki ölçüm ekipmanlarının gecikmiş bakımlarını gerçekleştirmek için Tahran ile uzlaşıya vardı.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ile Tahran’ın aralarındaki bu “en acil meseleyi” çözüme bağlaması Batılı ülkeler ile İran arasında yeni bir tur görüşme yapılacağı umutlarını kuvvetlendirdi.

IAEA Başkanı Rafael Grossi, Batılı ülkelerin IAEA’ya zorluk çıkarmakla suçladıkları İran’a karşı BM nezdinde girişimde bulunma tehditlerinin ardından Tahran’a yaptığı son dakika ziyaretinde İran ile uzlaşmayı sağladı.

REİSİ GÖRÜŞMEYİ DURDURMUŞTU

Batılı ülkelerin İran aleyhine BM kararı çıkartması halinde Tahran yönetimiyle ABD arasında 2015 nükleer anlaşmasının yeniden yürürlüğe konulması konusunda kapsamlı dolaylı görüşme başlatılması tehlikeye girmiş olacaktı.

İran’ın sert politika yanlısı yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Ağustos’ta göreve geldiğinden beri nükleer anlaşma görüşmeleri duraklamıştı. İran’ın nükleer programının 2015 anlaşmasında belirlenen sınırların çok ötesine gitmekte olduğunu belirten Batılı devletler, İran’ın müzakerelere yeniden başlaması için çağrıda bulunmuştu.

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