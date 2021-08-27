BM’den Afgan göçmenlerle ilgili açıklama: Milyonlarca kişi…

BM Mülteci Örgütü UNHCR, Afganlar'ın ülkeden ayrılma süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Örgüt, komşu ülkelere 'kapılarınızı açın' çağrısı yaptı.

Sozcu.com.tr

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BM Mülteci Örgütü UNHCR tarafından yapılan açıklamada, yarım milyona kadar Afgan’ın ülkelerinden ayrılmalarını bekledikleri bildirildi. UNCHR, bu sürecin, 4 ay içerisinde tamamlanmasını beklediklerini de aktardı.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, UNHCR, ülkelerinde insani krizden kaçan Afganların komşu ülkelerin sınırlarına ulaşabileceği belirtilirken, komşu ülkelere ‘sınırları açın’ çağrısı yapıldı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri yardımcısı Kelly Clements, yaptığı açıklamada, ‘Bölgede yaklaşık yarım milyon mülteci akının yaşanmasını bekliyoruz. Bu noktada beklenildiği kadar büyük göç dalgasıyla karşılaşmasak da ülkedeki durum beklenen çok hızlı gelişti” dedi.