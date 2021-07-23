BMGK, Türkiye için kınama mesajı yayınlayacak

BMGK, kınama mesajında Kıbrıs’ta “iki toplumlu, iki bölgeli ve politik eşitliğe dayalı bir federasyon temelinde adil bir çözüm çağrısı” da yapılacak.

BBC Türkçe’nin AFP’den aktardığı habere göre, açıklamada “Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’ta Türk ve Kıbrıslı Türk liderlerin yaptığı açıklamaları kınar. Güvenlik Konseyi, eski kararlarını ve açıklamalarını ihlâl eder nitelikteki tek taraflı adımlarla ilgili derin endişe duymaktadır” ifadeleri yer alıyor.

Konuya ilişkin konuşan diplomatlar, kınama açıklaması üzerinde uzlaşıldığını, bugün akşam saatlerinde resmen kabul edileceğini söyledi. Üzerinde uzlaşılan açıklamada, bu konuda atılan yapılan tüm faaliyetlerin durdurulması ve Maraş bölgesinde Ekim 2020’den bu yana atılan adımların geri çekilmesi çağrısı da yapılıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Türkiye’nin 1974’teki askeri müdahalesi sonrası KKTC’nin ilan edilmesi üzerine, 11 Mayıs 1984’te aldığı 550 numaralı kararda “Güvenlik Konseyi, Maraş’ın herhangi bir bölümüne kendi sakini dışındaki insanların yerleştirilmesi çabalarını kabul edilmez olarak niteler ve bu bölgenin BM yönetimine devredilmesi çağrısında bulunur” ifadelerine yer veriyor.

BMGK, bu akşam onaylanması beklenen açıklamasında bu karara vurgu yaparak “BMGK kararlarının uygulanması, Maraş’ın BM yönetimine verilmesi” çağrısı da yapılıyor.

Diplomatlara göre kınama kararı Çarşamba günü açıklanacaktı. Ancak Erdoğan’a yönelik dilin sertleştirilmesi konusundaki talepler üzerine tartışma iki gün boyunca sürdü. Bu sebeple, bir lidere BMGK’nın 15 üyesinin birden onayıyla yapıldığı nadir görülen kınama açıklaması, Cuma gününe kaldı.

KAPALI MARAŞ TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı’nın ilk gününe de denk gelen Kıbrıs harekatının 57. Yıldönümünde, 20 Temmuz günü yaptığı konuşmada, “Maraş’ta hayat yeniden başlayacaktır” dedi. Erdoğan, açılımın, Kapalı Maraş’ın yüzde 3,5’una tekabül eden pilot bölgeyi kapsayacağını söyledi. Bu açıklama sonrası başta BMGK’nın daimi üyeleri olan ABD ve Rusya olmak üzere birçok ülkeden tepki mesajları geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Maraş’ın bazı kısımlarının Kıbrıs Türklerinin kontrolüne geçmesi açıklamalarını kınıyoruz” açıklaması yaparak Güvenlik Konseyi üzerinden sert bir yanıt verilebileceğini söylemişti.

BMGK’nın bir başka daimi üyesi Fransa’nın Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da, Çarşamba sabah yaptığı açıklamada Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile görüştüğünü, Maraş’ın bir kısmının açılması konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti’ne destek verdiğini ve konuyu Birleşmiş Milletler gündemine getireceklerini açıklamıştı.

Son olarak BMGK’nın beş daimi üyesinden bir diğeri olan İngiltere de karardan kaygı duyduğunu açıkladı. Kıbrıs yönetimi, de konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne başvuruda bulundu.

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