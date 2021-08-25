Haberler - Dünya

Boko Haram’dan kanlı saldırı: 16 ölü, 9 yaralı

Nijer Savunma Bakanlığı, terör örgütü Boko Haram’ın ülkenin güneyinde yer alan bir askeri karakola gece saatlerinde saldırı düzenlediğini ve saldırıda 16 askerin hayatını kaybettiğini, 9 askerin ise yaralandığını açıkladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Boko Haram’dan kanlı saldırı: 16 ölü, 9 yaralı

Terör örgütü Boko Haram'ın Nijer'de saldırıları devam ediyor. Nijer Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü Boko Haram'ın ülkenin güneyinde yer alan Diffa bölgesinde bir askeri karakola gece saatlerinde saldırı düzenlediği ifade edilerek, saldırıda 16 askerin hayatını kaybettiği, 9 askerin de yaralandığı aktarıldı.

Bakanlık, teröristler ile çıkan çatışma sonucu yaklaşık 50 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve önemli miktarda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Öte yandan geçtiğimiz aralık ayında ise, Boko Haram Diffa bölgesinde 28 kişiyi öldürmüş ve 800 evi yakmıştı.

Ülke kanlı saldırıyla sarsıldı: 51 ölü İlginizi Çekebilir Ülke kanlı saldırıyla sarsıldı: 51 ölü