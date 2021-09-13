Boris Johnson’ın coronavirüsü için yeni yol haritası merak konusu oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetin sonbahar ve kış aylarında coronavirüsünü nasıl kontrol altına almayı planladığını açıklamaya hazırlanıyor. Başkan kısıtlamalar yerine, aşı ile Covid-19'un kontrol altında tutulacağını umuyor.

Sozcu.com.tr

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Johnson’ın, artan vakalar sonrası yeniden önlemler alınacağını duyurması beklenirken hükümet, daha sert önlemlere direniyor; gece kulüpleri ve diğer kalabalık mekanlar için aşı pasaportu getirme planını da rafa kaldırmak istiyor.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, pazar günü yaptığı açıklamada birçok Avrupa ülkesinde tanıtılan ve eylül sonunda İngiltere’de başlaması beklenen pasaportunun, insanların yaşamlarına büyük bir müdahale olduğunu söyledi.

AŞI PASAPORTU KARMAŞASI

Bazı uzmanlar aşı pasaportlarının gençleri aşı olmaya teşvik edeceğini öne sürerken, bir diğer kesim de aşıyı teşvik etmek yerine zorlamanın tereddütü artırabileceğini söylüyor.

Hükümetin kararı İngiltere’de geçerli olurken kendi sağlık politikasını belirleyen İskoçya, önümüzdeki ay kalabalık mekanlara aşı pasaportu getirmeyi planlıyor.

İngiltere şu anda 16 yaş ve üstü insanları aşılamaya başladı ve uygun olanların neredeyse yüzde 90’ı en az bir doz aşı yaptırdı. Hükümet ayrıca bu hafta aşıların 12 ila 15 yaş arasındaki gençlere de yapılıp yapılmayacağını açıklayacak.

VAKALAR BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE 10 KAT FAZLA

ABC News’in haberine göre; Johnson’ın ayrıca salı günü hükümetin, pandemi başladıktan sonra kendisine verdiği, işletmeleri ve okulları kapatma, toplantıları kısıtlama ve bulaşıcı kişileri tutuklama yetkisi de dahil olmak üzere bazı acil durum yetkilerinden vazgeçeceğini açıklaması da muhtemel.

Vaka sayısı bir yıl önceye göre 10 kat daha fazla, ancak aşılar birçok Britanyalıyı ciddi hastalıklardan koruyor. Birleşik Krallık günde 100’den fazla coronavirüsü ölümü kaydediyor ve yaklaşık 8.000 kişi Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.

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