Brezilya’da dehşet anları! Kutlamalar sırasında yol çöktü

Brezilya'nın Joinville kentinde Noel geçidi sırasında yolda meydana gelen çökme sonucu nehre düşen 12'si çocuk 33 kişi yaralandı.

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Brezilya’nın güneydoğusundaki Joinville kentinde düzenlenen Noel geçit töreninde facianın eşiğinden dönüldü. Avenida Beira Rio’daki törene katılanların üzerinde bulunduğu ve altından nehrin aktığı yol, ağırlığa dayanamayıp çöktü.

O anlar amatör kameraya yansırken, yolun üzerindekiler Cachoeira Nehri’ne düştü. Nehre düşenlerin yardımına ilk önce çevredekiler koştu.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Joinville Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada, çökme sonucu 12’si çocuk olmak üzere 33 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, törenin 40 dakika kesintiye uğradığı aktarıldı.