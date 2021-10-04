Brezilya’da üzücü tablo: Hayvan ölüleri arasında yemek aradılar!

Brezilya'da pandemi sonrası etkilerini iyice gösteren ekonomik kriz nedeniyle yaklaşık 19 milyon kişi açlıkla boğuşurken, ortaya çıkan bu görüntüler infial yarattı.

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Latin Amerika'nın en kalabalık ülkesi Brezilya'da corona virüsü pandemisi ve yüksek enflasyon rakamları nedeniyle artan yoksulluk, insanları hayvan leşlerinde yemek aramaya kadar itiyor…

Ödüllü foto muhabiri Domingos Peixoto tarafından Brezilya’nın Rio kentinde çekilen görüntüler, yaşanan insanlık dramını gözler önüne serdi. Görüntülerde, çöpe atılan sakatatları ve kemikleri evcil hayvan maması üreten bir fabrikaya taşıyan bir kamyonun arkasındaki hurdaları didik didik arayan insanlar yer alıyor.

‘BİRAZ ET GÖRMEYELİ UZUN ZAMAN OLDU’

Kamyon şoförü José Divino Santos, muhabir Rafael Nascimento de Souza’ya, “Bazı günler ağlamak istiyorum” dedi. Artıkları süpermarketlerden topladıktan sonra Rio’da ihtiyaç sahiplerine dağıtan Santos, “Daha önce insanlar gelip köpekleri için bir parça kemik isterlerdi. Bu günlerde kendilerine yemek yapmak üzere kemikler için yalvarıyorlar” diye ekledi.

51 yaşındaki çöpçü Denise da Silva, yakın zamanda eşini kaybettiğini ve beş çocuğu ile 12 torununa bakması gerektiğini söyledi. Silva, leşler arasından yemek ararken “Biraz et görmeyeli çok uzun zaman oldu, pandemi öncesinden beri… Bunun için çok minnettarım” ifadelerinde bulundu.

‘BREZİLYA 2021: AÇLIĞIN ACISI’

Brezilya’da yer alan Extra gazetesi görüntüleri, “Brezilya 2021: Açlığın Acısı” manşetiyle duyurdu. Görüntülerin yayılmasının ardından tepkiler de beraberinde geldi.

"Antes as pessoas passavam aqui e pediam um pedaço de osso para dar pros cachorros. Hoje elas imploraram por um pouco de ossada pra fazer comida. O meu coração doi" – José Divino, motorista do caminhão dos ossos pic.twitter.com/cx6mtKeue5 — Cecília Olliveira (@Cecillia) September 29, 2021

Brezilya’da corona virüsü pandemisi nedeniyle 600 bin kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 19 milyon Brezilyalı da aç kaldı… Özellikle ülkenin bazı kesimlerinde gıdaya ulaşmakta ciddi zorluklar yaşanıyor.

Geçen hafta, Venezuela’da bir üniversitede yapılan araştırmalar, Brezilya’daki vatandaşlarının ortalama yüzde 77’sinin aşırı yoksulluk içinde yaşadığını, yakıt kıtlığı ve pandemi nedeniyle geçen yıla göre bu oranın yüzde 10 arttığını ortaya koydu.

Cumartesi günü Rio sokaklarında Brezilya’nın sağcı başkanı Jair Bolsonaro’yu protesto etmek isteyen binlerce kişi sokaklara döküldü.

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