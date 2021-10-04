Bu görüntüler ABD’de çekildi: Sahil petrolle kaplandı

ABD'nin California eyaletinde çevre felaketi yaşanıyor. Açık denizde meydana gelen petrol sızıntısı, sahil kesimine ulaştı. 10 kilometreden daha geniş bir alana yayılan petrol sızıntısı nedeniyle bölgedeki canlıların yaşamı da alarm veriyor.

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ABD’nin California eyaleti son dönemin en büyük çevre felaketlerinden birine sahne oldu. Bölgede yer alan boru hattından sızan petrol, Huntington sahilini kapladı. Huntington Beach Belediye Başkanı Kim Carr, Cumartesi günü açık denizdeki petrol üretim tesisinde meydana gelen bir sızıntının, yaklaşık 3 bin varil petrol sızdırdığını söyledi. Yetkililer, sızıntının denizden yaklaşık 4,5 mil açıkta meydana geldiğini vurguladı.

Yapılan inceleme sonucu Birleşik Devletler Kıyı Güvenliği yetkilileri, sızıntının Huntington sahil şeridinden Newport sahiline uzanan Elly petrol hattındaki bir çatlaktan meydana geldiğini açıkladı. 126 BİN GALON PETROL DÖKÜLDÜ

Carr, ABD Sahil Güvenliği’ne olayın meydana geldiği cumartesi günü sızıntının bildirildiğini ancak pazar sabah saatlerinde yaklaşık 126 bin galon petrolün kıyıya ulaştığını belirtti. Belediye Başkanı, sızıntının sahil kesiminde 10 kilometrelik bir alana yayıldığını duyururken yaşananları ‘çevre felaketi’ olarak nitelendirdi.

California Balık ve Yaban Hayatı Birimi ise, sızıntıdan etkilenen kıyı şeridinde balık avlamayı yasakladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, meydana gelen sızıntının canlıların hayatını da olumsuz etkilediği belirtildi.

Yaşananları çevre felaketi olarak tanımlayan yerel yetkililer, Başkan Joe Biden’dan destek talep etti. Cumhuriyetçi Parti temsilcisi Michelle Steel, Başkan Joe Biden'a federal kaynakların bölgenin arındırılmasında kullanılması için buranın felaket bölgesi ilan etmesini öneren bir mektup yazdı. Demokrat Parti eyalet meclisi üyesi Cotti Petrie-Norris de, petrol sızıntısından etkilenen bölgenin çevreye, insanlara ve yerel ekonomiye verdiği zarar nedeniyle fazlasıyla endişeye neden olduğunu söyledi.