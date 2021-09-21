Bu görüntüler tepki çekmişti, Beyaz Saray’dan açıklama geldi

Haiti'de yaşanan siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle ülkeden kaçanlar ABD-Meksika sınırında zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Bölgeden gelen son görüntüler, sınıf muhafızlarının göçmenlere yönelik uyguladığı şiddeti gözler önüne sererken, Beyaz Saray'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

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Haiti’de deprem ve kasırga felaketinin ardından yaşanan siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle halkın çoğu evlerini terk ederken, ABD sınırına göçmen akını sürüyor.

Dünya Bankası’nın İnsani Gelişme Endeksi’ne atıfla “Latin Amerika ve Karayipler’in en fakir ülkesi” olan Haiti, son dönemde Devlet Başkanı Jovenel Moïse’nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesi ve onu takip eden siyasi kaosla da gündeme gelmişti. Ülkede yaşanan insani krizden kaçan Haitiler, rotalarını ABD’ye çevirmiş, binlerce Haitili göçmenin, Teksas’taki bir köprünün altında berbat koşullarda yaşadığı haberleri kamuoyunda gündem olmuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sığınmacı akını Teksas'ın sınır kasabası Del Rio'da yığılmalara neden olurken, ABD-Meksika sınırında göçmenlerin yolunu kesen ve kovboy şapkaları takan at üstündeki sınır koruma muhafızları tüm dünyada gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, muhafızların, göçmenlere kementle saldırdığı görülüyor.

Konuyla ilgili Beyaz Saray’dan jet bir açıklama geldi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, sınır devriye ajanlarının Meksika’dan ABD’ye gelen Haitili göçmenlere karşı kamçı kullandığını gösteren görüntülerin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, “Bu görüntüleri izleyen kimsenin bunun kabul edilebilir olduğunu düşüneceğini sanmıyorum. Gerçekten üzgünüz” dedi.

İÇ GÜVENLİK SEKRETERİ’NDEN İLGİNÇ ÇIKIŞ

İç Güvenlik Bakanlığı Sekreteri Alejandro Mayorkas ise uzun dizginlerin atlı yetkililer tarafından “atın kontrolünü sağlamak için” kullanıldığını belirterek, “Ama gerçekleri araştıracağız” dedi.

En az 14 bin Haitili’nin ABD-Meksika sınırında zor şartlar altında kaldığı belirtiliyor. ABD, daha önce Meksika sınırına çoğunluğunu Haitililer'in oluşturduğu sığınmacı akınına karşı bazı ülkelerle çalıştıklarını açıklamıştı. Haitililer'le birlikte köprünün altında Venezuela, Küba ve Nikaragualılar'ın da olduğu belirtilirken, yaşam koşullarının her geçen gün daha da zorlaştığı kaydediliyor.

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