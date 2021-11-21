Bulgaristan’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur başladı

Bulgaristan’da halk, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

Sozcu.com.tr

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Bulgaristan’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanma işlemleri yerel saatle 07.00’de başladı. Kayıtlı 6 milyon 708 bin 18 seçmen, 13 bin oy kullanma noktasında sandık başına gidiyor.

Toplam 68 ülkedeki Bulgaristan vatandaşları, seçimin ikinci turu için 750 sandık merkezinde oy kullanacak. Covid-19 salgını nedeniyle oy kullanma işlemleri sırasında sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kullanımı zorunlu olacak.

Yaklaşık 4 bin gözlemcinin görevli olduğu seçimde, oy kullanma işlemleri 20.00’de sona erecek.

Bulgaristan'da 14 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda mevcut Cumhurbaşkanı Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) adayı Rumen Radev, oyların yüzde 49,41'ini alarak birinci olurken, Bulgaristan'ın Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi Partisi'nin (GERB) desteklediği Anastas Gercikov ise oyların yüzde 22.82’sini alarak seçimi ikinci sırada tamamlamıştı. Adayların hiçbirinin yüzde 50’nin üstünde oy alamaması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştı.

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