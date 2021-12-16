Bulgaristan’da doğalgaz ve elektrik fiyatları sabitlendi

Bulgaristan'da göreve başlayan koalisyon hükümeti, vatandaşlar için doğalgaz ve elektrik fiyatlarını Mart ayının sonuna kadar sabitleme kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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Bu yıl peş peşe sandık başına giden Bulgaristan’dan dikkat çekici bir karar geldi… Avrupa Birliği’nin en yoksul ülkesi olarak tanımlanan Bulgaristan’da koalisyon hükümeti bugün ülkede vatandaşlar için elektrik ve doğalgaz fiyatlarını sabitlemek için bir araya geldi.

Enerji fiyatlarının çok yükseldiği ve birçok hanenin faturaları ödeyemediği ülkede vekiller, elektrik ve doğalgaz fiyatlarını sabitleme kararı aldı. Bu kararın gelecek yılın Mart ayının sonuna kadar devam edeceği belirtilirken bu süreç sonrasında da bir plan hazırlanması gerektiği kaydedildi.

Fakat Bulgaristan’da alınan bu karar enerji şirketleri ve uzmanların tepkisini çekti. Birçok uzman hükümetin aldığı bu kararı popülist olarak yorumladı. Bulgaristan’da daha önce doğalgaz ve elektrik krizi ülkede kriz yaratmış, 2013 yılında Boyko Borisov’un ikinci hükümetinin görevi bırakmasına sebep olmuştu.

Bulgaristan’ın yeni başbakanı Kiril Petkov, bu kararı desteklediğini açıkladı.

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