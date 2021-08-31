Bünyesinde PKK teröristlerini barındıran SDG paniğe kapıldı

Terör örgütü PKK teröristlerini de bünyesinde barındıran Suriye Demokratik Güçleri, ABD'nin Afganistan'dan ayrılma süreci sonrasında paniğe kapıldı.

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Omurgasını terör örgütü PKK ve uzantıları PYD/YPG’nin oluşturduğu ve ABD desteğiyle kurulan Suriye Demokratik Güçleri’nden açıklama geldi… ABD’nin sancılı bir şekilde Afganistan’dan ayrılmasını endişeyle izlediklerini açıklayan SDG’den isimler Washington Post gazetesine konuştu.

ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebiyle birlikte askerlerini çekme kararını hatırlatan Washington Post, bölgede yaklaşık 900 ABD askerinin görevine devam ettiğini yazdı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın bir süre önce üst düzey yetkilileri bölgeye gönderdiği ve SDG’ye güvence verdiğini Washington Post’a söyleyen terörist elebaşı Mazlum Kobani, Afganistan’dan ayrılış süreci sonrasında ABD’den yetkililerin kendilerine Suriye’de bir değişiklik olmayacağını söylediğini dile getirdi.

Öte yandan Kobani, Washington Post’a, “Umarım ABD kalır” ifadesini kullandı.

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