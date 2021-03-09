Bütün Dünya Mars’ı konuşurken NASA’nın gözü Salda Gölü’nde

Geçen haftalarda ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’ya ait Perseverance uzay mekiğinin Mars yolculuğu uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Milyonlarca insan NASA’nın servis ettiği Mars fotoğraflarını ve videolarını ilgiyle izlerken NASA yetkilileri aslında Türkiye’nin en büyük doğal değerlerinden Salda Gölü’nü yakın takibe aldı.

Salda Gölü’ndeki mineral ve kaya yapılarının Perseverance’ın iniş yaptığı Mars’taki Jezero Krateri’ne benzediğini açıklayan NASA yetkilileri, “Salda Gölü’nde yapılacak incelemeler ve araştırmalar büyük önem taşıyor. Buradaki incelemelerimiz sonucunda Mars’ta çoktan kurumuş olan Jezero Krateri’nin akıbetini görebiliriz” açıklamasını yaptı.

“SALDA BİR FIRSAT”

NASA’nın üst düzey isimlerinden Thomas Zurbuchen, Reuters haber ajansına konuşarak konuyla ilgili açıklamalar yaptı ve Salda Gölü’yle Mars yüzeyi arasındaki benzerliklere yer verdi.

Zurbuchen, “Salda Gölü, bizim öğrenerek sorgulayacağımız çok güçlü bir alan. Perseverance ile birlikte bir şey bulduğumuzda Salda Gölü’ne bakarak sürecin nasıl ilerlediğini ve benzerlikleri ve aynı zamanda farklılıkları da incelemek büyük bir fırsat. Bu göl olduğu için çok şanslıyız” dedi.

2019 YILINDA FARK ETTİLER

Türkiye’nin Maldivleri olarak da bilinen Salda Gölü’nde incelemeler gerçekleştiren ABD’li ve Türk bilim insanları 2019 yılında göl ile Mars arasında benzerlikler tespit etmişti.

Bu zamana kadar başka bir gezegene gönderilen en gelişmiş astrobiyoloji laboratuvarına sahip olan Perseverance, Jezero Krateri’nde mikrobik yaşam olup olmadığını inceliyor.

Perseverance’ın kazdığı Mars’taki toprak şu an saklanıyor ve 2031’de iki robotik görev ile birlikte Dünya’ya getirilmesi bekleniyor.

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