Buzulun erimesi kameralara yansıdı

İzlanda'daki Vatnajökull Milli Parkı'nda yer alan Breidamerkurjökull buzulunun 6 hafta içindeki erime hızı kaydedildi. Buzulun bu süre zarfında onlarca metre çekildiği düşünülüyor.

Sozcu.com.tr

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İzlanda’nın başkenti Reykjavik’ten yaklaşık 380 kilometre uzaklıkta, Vatnajökull Milli Parkı’nın güney kesiminde yer alan Breiamerkurjökull buzulu hızla eriyor.

Dundee Üniversitesi’nden Dr. Kieran Baxter, eriyen buzulu 29 Temmuz’dan 5 Eylül’e kadar boyunca izledi. Baxter tarafından kaydedilen ve hızlandırılmış olarak paylaşılan görüntülerde, iklim değişikliğinin Breidamerkurjökull buzulunda yol açtığı erime gözle görülür bir şekilde kameraya yansıdı.

Buzulun 6 haftalık süre zarfında onlarca metre çekildiğini tahmin eden Baxter, “Bu gibi görüntüler, artık görmezden gelemeyeceğimiz bir çağrı işlevi görmeli. İklim değişikliği zaten dünya çapında korkunç sonuçlara yol açıyor, bunun için sorumluluk almak zorundayız” dedi.

Baxter, “Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Zirvesinde (COP26) alınan kararlar da dahil olmak üzere ilerleyeceğimiz yollar, gelecekte mücadele etmemiz gereken iklim sorunları üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak. İzlanda’da gördüğümüz buz erimesi, bize bu etkilerin boyutunu gösteren işaretlerden sadece biri” diye konuştu.

Güneydoğu İzlanda Doğa Araştırma Merkezi’nden buzulbilimci Snvarr Gumundsson da, “Bu görüntü, buzulun yalnızca bir kısmını temsil ederken, Breidamerkurjökull’un ne kadar hızlı eridiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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