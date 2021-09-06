Çarpıcı araştırma: Aşı olmayı neden reddediyorlar?

ABD'de farklı yaş ve meslek grupları arasında yapılan araştırmalar, aşı olmayı reddeden kişiler hakkında yeni bilgiler ortaya çıkardı. ABD çapında yapılan anketlerin analizine göre, corona virüs aşısı olmayı hala reddeden yetişkinlerin yüzde 75'i aşılanmaya karşı 'şüphe' duyuyor.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli Forbes dergisi, ülke çapında yapılan anketlerin analizlerini sayfasına taşıdı. ‘Aşı olmayı kimler ve neden reddediyor?’ başlıklı haberde, ilginç sonuçlar göze çarpıyor…

18-29 YAŞ GRUBU: ABD’de yer alan Kaiser Aile Vakfı’nda yapılan ankete göre, 18-29 yaş grubu arasında aşı olmayı reddedenlerin oranı yüzde 21.

30-49 YAŞ GRUBU: Yine Kaiser Aile Vakfı’nın araştırma sonuçlarına göre, 30-49 yaş grubunun yüzde 19’u hayatının hiçbir döneminde aşı yaptırmayacağını söylüyor.

CİNSİYETLERE GÖRE: Cinsiyetlere bakıldığında erkeklerin yüzde 18’i aşı yaptırmama taraftarı olduğunu açıklarken, kadınlarda bu oran yüzde 10’da kaldı.

TARIM İŞÇİLERİ: ABD’de yapılan araştırmaya göre, tarım işçilerinin yüzde 37’si hayatlarının hiçbir döneminde aşı yaptırmayacağını vurguluyor.

FOX CHANNEL İZLEYENLERİ: ABD’de Cumhuriyetçilere yakınlığıyla bilinen Fox Channel’ın takipçilerinin yüzde 20’si aşı olmaya karşı olduğunu açıkladı.

İLKOKUL-LİSE MEZUNLARI: ABD’de yapılan araştırmalara göre, üniversite okumamış kişilerin yüzde 22’si aşı olmayacağını açıkladı.

AŞI OLMAYI NEDEN REDDEDİYORLAR?

– Aşı olmayacağını açıklayan kişilerin yüzde 75’inin nedeni şüphe. Yapılan araştırmalara göre, aşı olmayı reddedenlerin yüzde 75’i sadece Covid-19 aşısına değil, tüm aşılara karşı ‘şüphe’ duyduklarını aktardı.

– Araştırmalara göre, aşı olmayı reddedenlerin yüzde 36’sı ‘aşının yan etkilerinden’ çekiniyor.

– ABD’de yapılan araştırmalar, aşı olmayı reddeden kişilerin yüzde 22’sinin aşının ‘koruyucu etkisine inanmadığını’ ortaya çıkardı.

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