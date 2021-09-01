Çarpıcı sonuç: Üçüncü doz BioNTech/Pfizer aşısı riski yüzde 84 azaltıyor

Etkili ve verimli bir corona virüsü aşılama süreci geçiren İsrail'de üçüncü doz aşının koruyuculuk etkisini "gerçek yaşam verileri" ile destekleyen bir araştırma yayınlandı.

Sozcu.com.tr

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Covid-19 salgınının başında Filistin’e yeterli miktarda aşı vermediği için uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken İsrail, aşılamada dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline geldi.

Üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısını da en erken uygulamaya başlayan ülkelerden biri olan İsrail’de üçüncü doz destekleyici corona virüsü aşısının insanlarda sağladığı koruma gözler önüne serildi.

Yapılan araştırmada üçüncü doz aşının gerçek yaşam verileri incelendi. Maccabi Sağlık Bakım Servisi’nden elde edilen verileri inceleyen uzmanlar üçüncü doz aşı olanların 1 hafta ile 13 gün arasında bağışıklığı kuvvetlendirdiğini duyurdu.

ÜÇÜNCÜ DOZDAN SONRA KORUMA ZAMANLA ARTIYOR

Temmuz ayının ortasından beri üçüncü doz aşı uygulayan İsrail’de, bu aşının enfeksiyon riskini sadece iki doz aşı olanlara göre yüzde 48 ile yüzde 68 oranında azalttığı belirtildi. Yetkililer, üçüncü doz aşıdan sonra geçen süreye bağlı olarak corona virüsü riskinin giderek azaldığının da altını çizdi.

Araştırmada, üçüncü doz aşıdan sonra geçen iki hafta ve 20 gün sonrasında hastaneye yatışa karşı koruma oranı ise yüzde 70’den yüzde 84’e kadar oldukça yüksek bir oranda devam ettiği belirtildi.

Araştırmayı yürüten Yale Üniversitesi Kamu Sağlığı bölümünde görevli doçent doktor Daniel M. Weinberger, “Üçüncü doz aşının delta varyantına karşı ekstra koruma sağladığını gösteriyor. İki doz aşının Covid-19’a karşı sağladığı koruma zamanla azalsa da üçüncü doz aşı ile tekrar koruma sağlanabilir” dedi.

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