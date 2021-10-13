Çavuşoğlu’ndan “Suriye’ye yeni harekat” açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'ye yeni harekat olur mu?" sorusuna yanıt verdi: ABD ve Rusya, Suriye için verdiği sözleri tutmadı. Her iki ülkede sorumlu. Yapacağımız şey kendi göbeğimizi kendimiz kesmek. Suriye'de bölgenin teröristlerden temizlenmesi için gerekeni yapacağız.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı sonrası, Suriye'nin Mera kasabasında PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu iki Özel Harekat polisimizin şehit olmasıyla ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

– ABD, Türkiye’ye sınır ötesinden yapılan saldırıyı kınıyor, silahı sen verip sen eğitiyorsun, sonra göstermelik mesaj veriyorsun. Bu samimiyetsiz bir açıklamadır.

– YPG/PKK’nın Türkiye’ye roket atma menzili aşağı yukarı 30 kilometre. ABD ve Rusya ile bir mutabakata varmıştık. Her ülke de bu bölgedeki teröristleri 30 km güneye çıkaracaktı.

– ABD ve Rusya, Suriye için verdiği sözleri tutmadı. Her iki ülkede sorumlu. Yapacağımız şey kendi göbeğimizi kendimiz kesmek. Suriye’de bölgenin teröristlerden temizlenmesi için gerekeni yapacağız.

– Bölgede boşluk olması terör örgütlerinin lehine olacaktır. PKK/YPG’ye yönelik yapacağımız her hamle Suriye’nin toprak bütünlüğü için de önemli.

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