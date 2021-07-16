CDC: Corona salgını, aşılanmayanların salgını haline geliyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), corona virüsü (Covid-19) salgınına ilişkin son verileri görüşmek üzere toplandı. CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky yaptığı açıklamada, ABD’de geçtiğimiz hafta vaka sayısının yaklaşık yüzde 70, Covid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 26 ve hastane başvurularının yüzde 36 arttığını belirtti.

Covid-19 kaynaklı ölümler ve hastane yatışlarının çoğunlukla aşılanmamış kişilerde görüldüğünü kaydeden Walensky, “ABD'de Covid-19 salgını, aşılanmayanların salgını haline geliyor” dedi.

Beyaz Saray Covid-19 Koordinatörü Jeff Zients de salgının ağırlıklı olarak aşılanmayanları tehdit ettiğini söyleyerek, aşılama oranlarının düşük olduğu bölgelerdeki yayılma nedeniyle önümüzdeki haftalarda vaka sayısının artmasını beklediklerini ifade etti.

VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ MASKE ZORUNLULUĞU GETİRDİ

ABD'de aşılamalara rağmen vaka sayılarındaki artışın önüne geçilememesi, en kalabalık nüfuslu eyalet California'da 15 Haziran'da başlayan tam açılma sürecini de sekteye uğrattı. Eyalete bağlı Los Angeles kentinde kapalı alanda maske takma kuralı geri getirildi.

Buna göre, kişilerin aşılanmış ya da aşılanmamış olması fark etmeksizin yarın gece saatlerinden itibaren kapalı alanlarda maske takması zorunlu olacak. California Üniversitesi'nde ise öğrenciler, öğretim üyeleri ve personelin kampüslere geri dönebilmesi için aşılanmaları şartı getirildi.

ABD'de salgının başından bu yana 34 milyon 888 bin 864 vaka tespit edilirken, 624 bin 240 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Ülke genelinde salgından en kötü etkilenen California eyaletinde ise vaka sayısı 3 milyon 851 bin 848, Covid-19'a bağlı can kaybı 63 bin 971 olarak kaydedildi.

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