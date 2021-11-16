CDC’nin riskli bölgeler listesi güncellendi: Üç ülke daha dördüncü seviyeye yükseldi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, corona virüsü salgınında Çekya, Macaristan ve İzlanda'yı dördüncü seviye riskli kategorideki ülkeler arasına dahil etti.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsüyle mücadele dünya genelinde devam ederken, Avrupa’da artan vakalar sonrası ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) uyarı listesinde güncellemeye gitti.

CDC’nin yeni listesinde üç ülke ve bir adayla ilgili risk durumunda değişikliğe gidildi. Çekya, Macaristan, İzlanda ve Guernsey’in risk seviyesi üçüncü kademeden, çok yüksek olan dördüncü kademeye yükseltildi.

CDC’nin listesinde dördüncü seviye risk kategorisi, son 28 günde vaka sayıları 100 binde 500’den fazla olan bölgeleri kapsıyor.

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