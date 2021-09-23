CDU’nun etkili isminden Merkel’in veliahtına destek: Adı bir Türk Armin daha ne olsun

Almanya’nın Hessen Eyaleti Başbakanı ve Hıristiyan Demokrat Parti’nin (CDU) önemli ismi Volker Bouffier, Türklerle buluştu. Bouffier, CDU’ya oy isterken, "Bizim başbakan adayımızın lakabı Türk Armin, daha ne olsun“ dedi.

Ali GÜLEN

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Almanya’da pazar günü yapılacak genel seçimler öncesi, ülkenin en zengin eyaletlerinden Hessen'in CDU'lu Başbakanı Volker Bouffier, Türklerle buluştu.

Türk- Alman Sağlık Vakfı'nın organize ettiği toplantıya, Türk iş insanları ve Almanya'da yayın yapan Türk medyası temsilcileri katıldı. Bouffer, corona virüsü salgını, seçimler ve iklim değişikliği ile mücadele konularında politikalarını anlattı.

HANAU VE BÜYÜKELÇİ'YLE RANDEVU

Geçen yıl 19 Şubat'ta 9 kişiyi öldüren aşırı sağcı Tobias Rathjen olayı ile ilgili Bouffier, “Türkiye'nin Berlin eski büyükelçisi Ali Kemal Aydın, sizin kendisiyle görüşmediğini ve randevu talebine cevap vermediğinizi söyledi. Özel bir sebebi var mı?” sorusuna, “Bunu duydum“ dedi ve “Kendisiyle o zaman iki kez görüştüm. Hanau ve Berlin'de. Bunları niye anlatmadı, yanlış konuştu. Bir daha görüşme kısmet olursa gerçekleri suratına çarpacağım. Bir sıkıntı varsa, direkt söyleseydi. Ayrıca Hanau, sadece Türkler'in meselesi değil. Orada ölen başka ülkenin vatandaşları da var ve dahası bizim ülkemiz, en büyük acıyı da biz çekiyoruz” yanıtını verdi.

Bouffier, “Hanau saldırısı tam aydınlatıldı mı? Perde arkası çözüldü mü?” sorusuna ise, “Şu anda dosya Karlsruhe'de ve Federal suçlara bakan savcılıkta. Gizli. Ölenlerin yakınlarının avukatları dosyaya ulaşabiliyor. İçeriğini bilmiyorum. Hukuki konu dışındaki noktalar açıklığa kavuştu. Kimlerle görüştü, neler yazdı, ne yaptı biliyoruz“ diye konuştu.

ADAMIN ADI ARMİN, DAHA NE?

Bouffier, ailenin korunması, refahın devamı ve stabil bir yönetim için CDU'nun tercih edilmesi gerektiğini belirtirken, Türkler'in de CDU adayı Armin Laschet'e oy vermesini istedi.

Bouffier, “Armin Laschet bu ülkedeki ilk uyum bakanlarından biridir. Dahası Türk Armin, diye anılıyor. Adamın lakabı Türk, daha ne olsun. SPD ve Yeşiller’in seçim vaatleri gerçeklerle uyuşmuyor. Hayal” dedi.

Corona döneminde, hem vatandaşın hem de işletmelerin ciddi kayıplar yaşamaması için çok çalıştıklarını ve 1 trilyon Euro'ya yakın yardım yaptıklarını belirten Bouffier, Alman toplumunun krizi büyük bir ekonomik sıkıntı yaşamadan bu sayede atlattığını söyledi.

Aynı şekilde, otomotiv ve kimya sektörünü de koruduklarını, Almanya'nın en önemli sektörleri yaşadıkça, Almanya'nın refahının devam edeceğini vurguladı ve yatırımların da ancak demokrasi açısından güvenilir, enflasyonu düşük ülkelerde olabileceğini belirtti.

TÜRKİYE'YE PARA VERDİK, ORADA KALSINLAR

Afganistan, Suriye, Afrika veya diğer ülkelerden gelmek isteyen göçmenler ya da savaştan kaçanlar için en iyi çözümün, şu andaki çözüm olduğunu belirten Bouffier bu konuda da konuştu.

Bouffier, “Mültecileri tutması ve orada iadelerinin sağlaması için Türkiye'ye 3 milyar euro verdik. En iyi yöntem bu. Bakın ABD duvar örüyor. Türkiye duvar örüyor. Biz daha fazla göçmen alamayız. Toplumun tahammül sınırı var. Eski Cumhurbaşkanı Gauck, kalbimiz büyük ama olanaklarımız küçük, derdi. Şimdi durum böyle. En iyisi Türkiye'yle anlaşmanın devamı” dedi.

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