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Çekya’da corona virüsü vakalarında rekor kırıldı

Yeni bir corona virüsü dalgasının içinde olan Çekya'da güncel corona virüsü verileri kamuoyu ile paylaşıldı.

Sozcu.com.tr
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Çekya’da corona virüsü vakalarında rekor kırıldı

Çekya’nın önde gelen gazetelerinden Denik N, yayınladığı haberde ülkede günlük corona virüsü vakalarının rekor seviyeye çıktığını ortaya çıkardı.

Gazetenin haberinde ülkede son 24 saat içinde 14.539 insanda corona virüsü tespit edildiği belirtilirken 3295 insanın da hastanede tedavi altında olduğu kaydedildi.

14.539 vakanın salgının başladığı günden beri en yüksek seviye olduğu belirtilirken 462 insanın da yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

10.7 milyon nüfuslu ülkede son haftalarda vaka sayıları hızla artıyordu.
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