Çekya’da yılda 74 kadın cinayet kurbanı

Avrupa İstatistik Ofisi'ne göre kadın cinayetlerine ilişkin son verilerin 2016 yılına ait olduğu Çekya’da her yıl 74 kadın cinayete kurban gidiyor.

SOZCU.COM.TR

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Çekya'da partnerleri, eski partnerleri ya da aile üyeleri tarafından öldürülen kadınların, Avrupa’da en yüksek oranlara sahip ülkeler arasında bulunduğunu açıkladı.

Ülkedeki kadın cinayetine ilişkin son veriler 2016 yılından. Kadın cinayeti olarak ayrı bir şekilde kayıt bulundurmayan Çekya'da 2016 verilerine göre, 100 bin kadından 0.74'ü cinayete kurban gitti. Nüfusu 10.5 milyon olan Çekya'da bu oran 74 kadın cinayetine denk geliyor.

Çekya'da devlet tarafından açıklanan istatistiklerde yıllık cinayet sayılarında kadın cinayetleri için ayrı bir bilgi bulunmuyor. Çekya Polis Departmanı Sözcüsü Jakub Vincalek, “Biz cinayetleri kadın-erkek olarak değil, işleniş biçimine göre sınıflandırırız. Cinayetlerde kadın-erkek ayrımı yapmak bizim için gereksiz bir bilgidir” dedi. Çekya'da toplam cinayet sayısı 2018 yılında 116, 2019 yılında 143, 2020 yılında ise 130 olarak açıklandı.

AİLE ŞİDDET YASASI 14 YILDIR YÜRÜRLÜKTE

Çekya'da 135/2006 sayılı “Aile İçi Şiddet Yasası” 1 Ocak 2007’den beri yürürlükte. Yasaya göre, aile içi şiddet uygulayan erkek, polis tarafından evden uzaklaştırılacak ve 10 gün boyunca eve girmesi ve kadının çevresinde dolaşması engellenebilecek. Bu yasayla birlikte polis, şiddet uygulayan şahsı sınır dışı edebiliyor.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı bünyesinde bulunan ve şiddete maruz kalan kadınlara yardım etme amacıyla kurulan Bily Kruh Bezpeci (Beyaz Güvenlik Çemberi) isimli kuruluşunun telefon hattına her saat bir ihbar yapılıyor.