Çekya’da yine 10 bin vakanın üzerine çıkıldı

Corona virüsü salgınının etkisini artırdığı Çekya'da bugün açıklanan güncel verilere göre 11.514 insanda Covid-19 tespit edildi.

Sozcu.com.tr

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Çekya’da corona virüsü vakaları artmaya devam ediyor… Ülkede son 7 günün 5’inde corona virüsü vaka sayıları 10.000’in üzerine çıktı.

Çekya’da bugün açıklanan verilere göre son 24 saat içinde 11.514 insanda Covid-19 vakası tespit edildi. Hastaneye kaldırılanların sayısı 4296 artarken 635 kişinin de durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yetkililer aynı Avusturya’da olduğu gibi aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı getirmeyi gündeme alsa da bunun kararının perşembe günü verileceğini aktardı.

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