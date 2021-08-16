CENTCOM Komutanı, Taliban ile yüz yüze görüşmüş

ABD basınında yer alan haberlere göre ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie, Katar’ın başkenti Doha’da Afganistan tahliye operasyonları hakkında Taliban ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

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ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie, Katar'ın başkenti Doha'da dün Afganistan'daki “tahliye operasyonlarına müdahale etmemelerini konusunda” üst düzey Taliban liderleri ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

İsmi açıklanmaya bir savunma yetkilisine dayandırılan haberlerde, McKenzie'nin yapılan görüşmede Taliban ile bir “çatışmasızlık mekanizması” kurmak için bir anlaşmaya vardığı ifade edildi.

İZDİHAMDA ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR

Tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanı’nda tüm ticari uçuşlar askıya alınırken, tahliye anlarında çıkan izdiham can kaybı 5'ten 7'ye yükseldi. Ölenlerin bir silahla vurularak mı yoksa izdihamda mı hayatını kaybettiği henüz netlik kazanmazken, bazı kaynaklar ise uçaklar havalandığı sırada uçaktan düşenlerin olduğunu aktardı.

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