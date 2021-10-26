CEO’dan çalışanlarına 10 bin dolar ikramiye ve birinci sınıf uçak bileti

ABD'li iç giyim şirketi Spanx'in değeri, kısmi bir satıştan sonra 1,2 milyar dolara ulaşırken, şirketin kurucusu ve CEO'su Sara Blakely çalışanlarına verdiği cömert hediyelerle gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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ABD’li finansal yatırımcısı Blackstone’un Spanx’ın büyük bir bölümünü satın almasının ardından şirket değeri 1,2 milyar dolara ulaşan iç giyim firması Spanx’in kurucusunun cömert hediyeleriyle gündeme geldi. İç giyime yön vermede dünya çapında başarılı olan şirketin değeri 1,2 milyar dolara ulaşırken şirketin kurucusu ve CEO'su Sara Blakely, çalışanlarını birinci sınıf iki uçak bileti ve on bin dolar (yaklaşık 94 bin 300 lira) ile ödüllendirdi.

50 yaşındaki Blakely Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün burada olmamızı, kadınlara harika ürünler sunarken özgün ve kibar davranmamıza borçluyuz. Sezgilerini ve duygularını geride bırakmayan kadın girişimcilerimize teşekkür ederim” dedi.

Blakely’nin çalışanlarını ödüllendirmek için bir parti düzenlediği ve orada herkese hediyelerini açıkladığı belirtildi. Blakely, “Bir seyahate çıkarsanız, gerçekten güzel bir akşam yemeğine çıkmak ve güzel bir otele gitmek isteyebilirsiniz. Bu nedenle her biriniz 10 bin dolar alıyorsunuz” diye konuştu.

Spanx’in hali hazırda çalışanlarının yarısından fazlası kadınlardan oluşuyor.

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