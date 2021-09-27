CIA’in gizli planını ortaya çıkardılar: Assange’ı kaçırıp, suikast düzenleyeceklermiş

ABD'nin Eski Başkanı Donald Trump döneminde WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange'yi yakalamak için suikast planları yapıldığı öne sürüldü. Yahoo News'in iddiasına göre, planın başrolündeki isim eski CIA direktörü Mike Pompeo...

Sozcu.com.tr

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Yahoo News, eski ABD Başkanı Trump yönetimi altındaki CIA yetkililerinin Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ı kaçırmak ve hatta suikast yapmak için gizli planlar yaptıklarını iddia etti.

Wikileaks tarafından 2016 yılında ortaya çıkarılan belgeler; ‘CIA tarihindeki en büyük veri kaybı’ olarak kabul edilirken, CIA’in üst düzey yetkililerinin bu durumun ardından harekete geçerek Assange’ın nasıl kaçırılacağı veya öldürüleceği konusunda ‘seçenekler’ talep ettiği öne sürüldü.

TRUMP DÖNEMİNDE HAREKETE GEÇİLDİ

Eski CIA direktörü Mike Pompeo’nun, 2017’de Trump yönetimi altında Assange’a karşı yürütülen nefret kampanyasına öncülük ettiği öne sürülüyor.

Pompeo’nun planları; Rusya ve Ekvador arasındaki Assange üzerindeki ‘kaçırılma planının’ duyulması ila hız kazandı. CIA’in, Assange’ı durdurmak için bir dizi senaryo planladığı öne sürüldü. İddiaya göre; planların arasında; Assenge’in Rusya’ya kaçması durumunda, uçağın lastiklerini patlatmak da yer alıyordu. Bir diğer iddiaya göre ise, CIA, Kremlin ajanlarıyla Londra sokaklarında doğrudan silahlı çatışma başlatmayı da göze alıyordu. Medya kuruluşunun kaynakları, sırf onun Rusların eline düşmesini ve ABD kovuşturmasından kaçmasını önlemek için Assange'a düpedüz suikast planı bile olduğunu öne sürüyor.

ASSANGE, İNGİLTERE’DE TUTUKLU

Assange’in, Nisan 2019’da büyükelçilikteki sığınma hakkı iptal edilmiş ve İngiliz polisi tarafından tutuklanmıştı. Şu anda, casusluk suçlamaları nedeniyle ABD’ye iadesi tartışılırken, ederken İngiltere’deki Belmarsh hapishanesinde tutuklu bulunuyor.

Yahoo News’a açıklama yapan ve ismini gizli tutan eski üst düzey bir yetkili ‘Komik ötesiydi. Sokak temizlikçileri, polis memurları, güvenlik görevlileri… üç blok çapındaki (Ekvador Büyükelçiliği çevresinde) her insanın istihbarat servislerinden biri için çalıştığı bir noktaya geldik’ dedi.

Pompeo’nun CIA başkanlığına atanmasının ardından ilk işinin WikiLeaks'i ‘devlet dışı düşmanca istihbarat servisi’ olarak adlandırmayı önermek olduğu da Yahoo News’in iddiaları arasında yer alıyor.

İDDİALAR NEDEN GERÇEKLEŞTİRİLEMEDİ?

Yahoo’ya göre, bu iddiaların gerçekleştirilememesinin nedeni, ABD’li bazı üst düzey yetkililer. İddiaya göre, Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki bazı ABD’li yetkililer Assange’ın bu şekilde alınmasına şiddetle karşı çıkmış. Bazı istihbarat yetkililerin planı doğru bulmadığı ve ‘Burası Pakistan veya Mısır değil, Londra’nın göbeğinde böyle bir şey yapılmasından bahsediyoruz’ sözleriyle planı reddettikleri de iddialar arasında yer alıyor.

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