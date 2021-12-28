Çin, Elon Musk’ı BM’ye şikayet etti

SpaceX’in uzaya gönderdiği yüzlerce uydu, şirketin sahibi Elon Musk’la Çin’i karşı karşıya getirdi. Pekin, uyduların kendi uzay istasyonuyla çarpışmasını engellediklerini belirterek BM’ye şikayet mektubu yazdı. Birçok Çinli sosyal medya kullanıcısı da, uyduların “Amerikan uzay savaşı silahı” olduğunu savundu.

Sozcu.com.tr

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Çin, yörüngeye gönderilen Starlink uydularının kendi uzay istasyonu için tehlike yarattığını belirterek SpaceX'in sahibi Elon Musk’ı Birleşmiş Milletler Uzay Ajansı’na şikayet etti.

Pekin, uzay istasyonunun temmuz ve ekim aylarında Starlink uydularıyla çarpışmak üzere olduğunu ve kazaların son anda yapılan manevrayla önlendiğini açıkladı.

Elon Musk’un uzay teknolojileri şirketi SpaceX, uzaya yaklaşık 1900 Starlink uydusu daha fırlatmış ve binlerce uydu daha fırlatmayı planladığını açıklamıştı.

‘TÜM İNSANLIK BEDEL ÖDEYECEK’

Pekin'in şikayetinin ortaya çıkmasının ardından Çinli sosyal medya platformlarında Musk'a tepki yağdı.

Bir kullanıcı, Starlink uydularını “uzay çöpü yığını” olarak tanımlarken birçok kişi de uyduların “Amerikan uzay savaşı silahı” olduğunu savundu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Starlink’in yol açtığı riskler yavaş yavaş ortaya çıkıyor, tüm insan ırkı onların ticari faaliyetlerinin bedelini ödeyecek” ifadesini kullandı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçen ay uzay çöpleri nedeniyle uzay yürüyüşünü ertelemişti.

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