Çin köşeye sıkıştı: Corona virüsü ilk nerede ortaya çıktı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsün ilk nerede ortaya çıktığı ile ilgili yeni iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Sharri Markson imzasıyla yayınlanan "Wuhan'da aslında ne oldu?" isimli kitap, virüsün ilk olarak nerede çıktığıyla ilgili önemli iddialar içeriyor.

Sozcu.com.tr

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Araştırmacı gazeteci Sharri Markson imzasıyla yayınlanan “Wuhan’da aslında ne oldu?” isimli kitap, kamuoyunda bomba etkisi yarattı. Markson, kitabında corona virüsün ilk olarak Wuhan’daki bir laboratuvardan sızdırıldığını açıklarken, ‘bu durumun örtbas edilmesi Watergate Skandalı’ndan daha kötüydü’ ifadelerini kullandı.

İlk corona virüsü vakası Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde rapor edilmiş, virüsün canlı hayvan pazarında ortaya çıktığı ifade edilmişti. Ancak neredeyse iki yıl sonra, 5 milyona yakın kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, gazeteci Sharri Markson, virüsün laboratuvardan sızdırıldığına dair yeni kanıtlar olduğunu ifade etti.

VİRÜS ÇIKMADAN ÖNCE ŞÜPHE UYANDIRICI TATBİKATLAR

Markson, ‘Wuhan’da aslında ne oldu?’ isimli kitabında, Çin’in her zaman reddettiği virüsün laboratuvardan çıktığı iddiasının doğru olduğunu öne sürdü. Markson’un bu iddiayı güçlendirecek kanıtlara sahip olduğu da kitapta yer alan bilgiler arasında. Düzinelerce bilim insanının, virüsle enfekte olmuş bir araştırmacının “hatasını” örtbas etmek için görevlendirdiğini söyleyen Markson, laboratuvarda bulunan tüm atıkların bir iki gün içinde imha edildiği iddiasını da kitabına taşıdı.

Virüsün ortaya çıkmasından hemen önce geliştirilen yeni bir PCR testinin de şüphe uyandırıcı olduğunu söyleyen Stilwell, Çin hükümetinin de olaya dahil olduğunu vurguladı. Markson’un kitabında yer alan başka bir iddia ise hükümetin gerçekleştirdiği tatbikatlar. Buna göre, pandeminin başlamasından aylar önce, maskeli askeri birliklerin havaalanı ve hastanelerde tatbikat gerçekleştirmesi, bu çabanın bir kanıtı olarak öne çıktı.

‘BU DURUM ÖRTBAS EDİLİYOR’

Eski MI6 şefi Sir Richard Dearlove da “kanıtların ağırlığının” Covid’in bir laboratuvardan sızdığını öne sürdüğünü, ancak bunun kasıtlı olduğuna inanmadığını söyledi. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Çin’in laboratuvar araştırmalarının “uluslararası denetimi” için çağrıda bulunduğu hatırlatılan kitapta, O’Brien’in ‘Virüsün Çin’deki laboratuvardan kasten yayıldığını düşünmüyorum. Ancak büyük bir hata olduğu gerçek ve ilk günden beri bu durum örtbas ediliyor’ ifadeleri yer aldı.

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