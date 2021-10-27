Çin’den Taliban’a yardım: Afganistan’ı yeniden inşa edecekler

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Taliban'ın üst düzey yöneticileri ile bir araya geldiği toplantıda, Afganistan'ın yeniden inşası sözü verdi.

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Çin, güvenliğine risk oluşturan terörist grupların ortadan kaldırması karşılığında Taliban’ın Afganistan’ı yeniden inşa etmesine yardım etmeyi teklif etti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Taliban’ın başbakan yardımcısı ve 20 yıllık savaşı sona erdirmek için ABD ile müzakerelere öncülük eden adam Molla Abdul Ghani Baradar ile bu hafta Katar’da bir araya geldi.

Taliban’ın da tüm etnik grupları bir araya getirecek, kadınların ve çocukların haklarını koruyacak açıklık ve hoşgörüyü sergilemesi gerektiğinin altını çizen Vang, geçici hükümetten, Doğu Türkistan İslami Hareketi ve diğer terör örgütlerinin Çin’in güvenliğine risk oluşturmasını engellemesini istedi.

GÖRÜŞMELER KATAR’DA YAPILDI

Taliban’ın başbakan yardımcısı ve 20 yıllık savaşı sona erdirmek için ABD ile müzakerelere öncülük eden adam Molla Abdul Ghani Baradar, bu hafta Katar’da Çin’in dışişleri bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. Taliban’ın kurduğu geçici hükümet ile Pekin yönetimi arasındaki ilk üst düzey temas olan görüşmede Vang, “Çin’in Afganistan’da istikrarı sağlamaya ve ülkeyi yeniden inşa etmeye yönelik çabalara destek vereceğini” belirtti.

Wang aynı zamanda, ABD Başkanı Joe Biden’ı Afganistan’a karşı yaptırımları kaldırmaya çağırdı. Taliban iktidarı ele geçirdikten sonra Afgan merkez bankası rezervlerinde 9 milyar dolardan fazla para ABD tarafından dondurulmuştu.

Wang, Baradar’a Afganistan’ın “uzlaşmayı sağlamak ve ulusal yeniden yapılanmayı ilerletmek için tarihi bir fırsatla karşı karşıya olduğunu” söyledi. Ancak Taliban’ın “terörist tehditlerle” mücadele etmesi ve “Çin’in ulusal güvenliğini” tehdit eden Doğu Türkistan İslami Hareketi’ni çökertmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

ÇİN ŞART KOŞTU

Pekin uzun zamandır, 1998’de Afganistan’a seyahat eden az sayıda Uygur Müslümanıyla bağlantılı olan grubun, kuzeybatı Sincan eyaletindeki terör tehdidinin arkasında olduğunu söylüyor.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran’da düzenlenen bir konferansta, Afganistan’daki Taliban’ın uluslararası toplumla diyalog kurmaya istekli olduğunu söyledi.

Reuters’ın haberine göre, Wang, İran devlet televizyonu tarafından canlı yayınlanan açıklamada, “Taliban dünya ile diyalog kurmak istiyor. Çin, Afganistan konulu toplantılara da ev sahipliği yapacak” dedi. Çin dışişleri bakanı ayrıca uluslararası toplumu Afganistan’ın kalkınmasına yardım etmeye çağırdı.

Rusya’dan da Taliban ile ilgili yeni açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Taliban’a Afganistan’da ABD ve NATO askeri varlığına izin vermemesi gerektiğini vurguladı.

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