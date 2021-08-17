Çin’den Tayvan yakınlarında taarruz tatbikatı

Çin, Tayvan'ın güneybatı ve güneydoğu açıklarında savaş gemileri ve savaş uçaklarıyla taarruz tatbikatı gerçekleştirdi.

SOZCU.COM.TR

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Çin silahlı kuvvetleri bu tatbikatın “dış müdahale” ve “provokasyonlara” karşılık olarak yapıldığını açıkladı.

Çin Tayvan’ın kendi toprağı olduğunu iddia ederken, adanın egemenliğini kabul etmesi için geniş kapsamlı bir baskı kampanyası yürütüyor. Tayvan ise iki yıldır Çin ordusunun tekrar tekrar düzenlediği tatbikatlarından şikayetçi oluyor.

Çin ordusunun doğu harekat alanı komutanlığı, savaş gemileri, denizaltı savunma teçhizatına sahip uçaklar ve avcı uçakların “gerçek birliklerin kullanıldığı ortak taarruz ateşi ve diğer tatbikatlar” için Tayvan yakınlarına sevk edildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıntı verilmedi.

“KARŞILIK VERMEK İÇİN HAZIRIZ”

Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan kısa açıklamada, “Ulusun ordusu tam bir hakimiyete sahiptir. Deniz ve havadaki gelişmelerin yanı sıra Tayvan Boğazı bölgesindeki durumu tam olarak değerlendirmiş ve farklı şekillerde karşılık vermek için hazırlanmıştır” denildi.

Tayvan’ın güvenlik planlamasına yakın üst düzey bir yetkili, Reuters’a yaptığı açıklamada Çin hava kuvvetlerinin gelişmiş J-16 savaş uçaklarını kullanarak “hava üstünlüğünü ele geçirme” ve elektronik sinyal tatbikatı gerçekleştirdiğini söyledi.

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