Cinsel istismar skandalı sonrası DSÖ’ye darbe: Avrupa Komisyonu fonları kesti

Avrupa Komisyonu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan cinsel istismar skandalı sonrası Dünya Sağlık Örgütü'nün ülkedeki fonlarını askıya aldı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgınıyla beraber uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki cinsel istismar skandalının ortaya çıkmasıyla çalkalanmıştı.

Aralarında 20’yi aşkın DSÖ çalışanının da bulunduğu Ebola salgınıyla mücadele için ülkeye giden yardım personelinin, çok sayıda kadın ve kız çocuğuna istismarda bulunduğu tespit edildi.

Kan donduran olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Avrupa Komisyonu’ndan kritik bir adım geldi. Komisyon, DSÖ’nün Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki programlarına verdiği fon desteğini askıya aldı.

TOPLAM TUTAR 230 MİLYON TL



Reuters tarafından görülen, 7 Ekim tarihli ve komisyonun ‘hassas’ damgası bulunan mektupta, DSÖ’nün ülkedeki beş programının kesintiden etkileneceği bildirildi. Bu programlar arasında Ebola ve Covid-19’un da olduğu belirtiliyor.

Söz konusu programlara ayrılan fonun toplam tutarının 20.7 milyon euro (230 milyon TL) olduğu ifade ediliyor.