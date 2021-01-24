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Corona aşısı üreticilerine dava açılıyor

Avrupa Birliği (AB), aşı üreticilerine Covid-19 aşısını temin etmelerine yönelik imzalanan sözleşmelere uymaları yönünde çağrı yaptı. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel gerekirse yasal yollara başvurabileceklerini söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:04, 24/01/2021
Haberler Dünya
Corona aşısı üreticilerine dava açılıyor

Aşı üreticileri BioNTech/Pfizer ve AstraZeneca’nın üretimdeki aksaklıklardan dolayı Avrupa’ya kısa vadede planlanandan daha az aşı teslim etmek durumunda kalacaklarını açıklamalarının ardından Avrupa Birliği (AB) içinde endişeler artıyor.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, ilaç şirketlerinin Covid-19 aşılarının teminatına yönelik imzaladıkları sözleşmelere uymaları gerektiğini ifade etti.

“YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ”

Michel bugün yaptığı açıklamada, “İlaç şirketlerinin imzaladıkları sözleşmelere saygı göstermelerini, yasal yollara başvurarak sağlayacağız” dedi.

Pfizer'in gecikme açıklamasından sonra AB'nin sert tavır alarak bu gecikmenin süresini kısaltmayı başardığını belirten Michel, “Masaya yumruğumuzu vurduk” söyleminde bulundu.

Michel öte yandan, AB’nin yetişkin nüfusunun yüzde 70’ni yaza kadar aşılama hedefinin gerçekleşmesinin bu şartlarda zor olduğunu belirtti.

PFIZER ÜRETİM SÜRECİNİ YAVAŞLATACAĞINI AÇIKLADI

Pfizer geçen hafta Avrupa’ya aşı teminini üretim süreci ile ilgili sorunlardan dolayı geçici olarak yavaşlatacağını açıklamıştı. Cuma günü de AstraZeneca üretimdeki sıkıntıdan dolayı Avrupa bölgesine aşı teslimatlarında kesinti olacağını duyurmuştu. İngiltere’de kullanılmaya başlanan AstraZeneca aşısına, bu hafta AB’de de onay çıkması bekleniyor.

İTALYA’DAN TEPKİ

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de yaptığı açıklamada aşı üreticilerini eleştirerek, gecikmelerin “ölümcül sözleşme ihlallerine” yol açtığını ve İtalya ile diğer AB ülkelerinde büyük zarara yol açtığını belirtti. Pazartesi günü AB’de aşılama stratejisi ile ilgili yapılacak toplantıda, söz konusu gecikmelerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

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Yayınlanma Tarihi:17:59,