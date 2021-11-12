Corona virüsü Avrupa’ya rekorlarla döndü

Corona virüsü Avrupa’da yine rekorlar kırıyor. Almanya’da bu kış 100 bin kişinin daha corona virüsüne bağlı sebeplerle öleceği hesaplanıyor. Ülkede günlük vefat sayısı şu anda 200’ün üzerinde. Hollanda, akşamları saat 19.00’dan sonra sokağa çıkma yasağı getiriyor. Avusturya, aşısızlara sokağa çıkma yasağı uygulama kararı aldı.

Ali GÜLEN

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Corona virüsü salgını Avrupa'yı geçen yıldan daha da kötü sarsmaya başladı. Almanya'da Ağustos ayında günlük ölüm sayısı 3 iken, bu sayı günlük 240'ı buldu. Berlin Charite Hastanesi'nin Baş viroloğu Christian Drosden bu kış corona virüsünden vefat edecek kişi sayısının 100 bini aşabileceğini söyledi.

Ülkede Günlük vaka sayısı ise 50 bini aştı. Robert Koch Enstitüsü, şu ana kadar corona virüsü kaynaklı ölümlerin 96.963 olduğunu açıkladı.

Buna 100 bin kişinin daha eklenebileceği belirtiliyor. Almanya, Avusturya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'ni, Türkiye gibi “Yüksek riskli ülke” ilan etti. Ülkelere göre durum şöyle;

ALMANYA: Her yüz bin kişideki vaka sayısına göre enfeksiyon değeri yükseliyor ve 263'e çıktı. 10 Kasım'da 236 kişi öldü. Dün de 191 corona vefatı sayıldı. Şu anda 15 milyon kişi hastalığa karşı korumasız, aşısız. 7 günlük bulaşma oranı 250'nin üzerinde devam ederse, yoğun bakım ihtiyacı olan kişi sayısı 270 bin kişi olacak. 232 bini aşısız, 38 bini ise aşılı olacak. Aşılıların etkilenme nedeni, diğer hastalıkları, vücut direnci zayıflığı, yaşlılık.

İNGİLTERE: Temmuz ayında vakalar çok düşmüştü ama daha sonra hızla yükselmeye başladı. Yaz sonrası günlük ölümler 100 ile 250 arasında gidip geldi. Salgın bitmekten çok uzak bir görüntü çizerken, ölümlerin çoğu aşısızlardan oldu. Ölümler özellikle risk grubundaki insanlarda, yaşlılarda gerçekleşiyor.

HOLLANDA: Halkın yüzde 85'inin aşılandığı ülkede vaka sayıları rekor kırdı ve günlük 17 bine dayandı. Cuma gününden itibaren üç haftalık kısmi sokağa çıkma yasağı geliyor. NOS Haber sitesi, gıda malzemeleri ve zorunlu olmayan şeyler satan yerler saat 19.00'dan sonra kapatılacak. Bir evde en fazla 4 kişi olabilecek. Maçlara seyirci alınmayacak ve Türkiye'yi de yakından ilgilendiren Hollanda- Norveç maçı seyircisiz oynanacak.

AVUSTURYA: Bir dejavu yaşanıyor. Aşılanmamış ve yüksek riskli bölgelerden gelene karantina şartı var. Yedi günlük bulaşma oranı 751 oldu. Kayak tatili, aşısızlara hayal. Sadece iyileşmiş ve tam aşılılara mesafeli tatil olacak. Yukarı Avusturya, aşısızlar için bölgesel kapanma başlatıyor. Sahra hastaneleri kuruluyor. Rehabilitasyon merkezleri ve özel hastanelerde corona virüsü hastaları için acil bölümler açılıyor.

İSVİÇRE: Şu ana kadar yaklaşık 910 bin vakanın görüldüğü İsviçre’de, ölüm sayısı ise 100’e yaklaştı. Ülkede vaka sayıları yine artıyor. Özellikle tatil ve kayak bölgelerinde “2 G Kuralı”nın yani, “Geimpfte- Genesene” (Aşılı ve iyileşmiş) uygulanması isteniyor. Özellikle, Avusturya’ya yakın bölgelerde bu kural geçerli olacak. Aşısızlara karantina ve test yükümlülüğü ise devam ediyor. Aşısızların, kayak bölgelerine giremeyebileceği belirtiliyor.

DİĞER ÜLKELERDE DURUM: Slovenya, en çok vaka görülen ülke ve 7 günlük bulaşma oranı 1125 oldu. Bunu 926 ile Hırvatistan, 848 ile Gürcistan, 789 ile Slovakya, 705 ile Litvanya, 696 ile Karadağ, 684 ile Estonya ve 610 ile Belçika izliyor. Bu kış, Avrupa'yı corona virüsü yine fena şekilde sallamaya devam edecek gibi görünüyor.

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