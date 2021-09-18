Coronanın ardından İngiltere’yi kıtlık vurdu! Raflar boş kaldı

İngiltere'de Brexit ve corona virüsü salgını nedeniyle başlayan gıda kıtlığı yeniden etkisini göstermeye başlarken, hükümet, marketlerde stokların tükenmesi üzerine ithalat denetimlerini erteleyerek önlem aldı.

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İngiltere’de Brexit ve corona virüsü (Covid-19) salgınının etkileri gıda sektöründe tekrar etkisini göstermeye başladı. Bazı marketlerde gıda stokları tükenirken, marketlerde et ve taze gıda ürünlerinin rafları boş kaldı.

Marketlerde et ürünlerinin yanı sıra yoğurt, peynir, taze süt, meyve gibi buzdolabı ürünlerinin stoklarında da eksiklik olduğu görüldü. İngiltere'de hükümet, gıda kıtlığının kalıcı hale gelebileceğine yönelik endişelerle Avrupa’dan ithal edilen gıda ürünlerinin kontrollerini erteleyerek önlem aldı.

TEMMUZ 2022’DE BAŞLATILACAK

Brexit Bakanı David Frost konuya ilişkin bu haftanın başında yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nden (AB) yapılan gıda ithalatı kontrollerinin ertelendiğini belirterek, AB'den ithal edilen gıda ürünleri üzerindeki kontrollerin Temmuz 2022’de başlatılacağını söyledi. Frost ayrıca, “İşletmelerin sınırda yeni gereksinimlerle uğraşmak yerine, pandemiden kurtulmaya odaklanmalarını istiyoruz” dedi.

RAFLAR BOŞ KALDI

Hükümetin denetlemeler üzerindeki ilk ertelemesi Ocak 2021’de Brexit geçiş döneminin sona ermesinin ardından, pandeminin ortasında gıda kıtlığını önlemek amacıyla yapılmıştı. Yeni erteleme ise ülke genelindeki süpermarketlerin Brexit ve pandeminin neden olduğu gıda tedariği kıtlığı nedeniyle, market raflarının boş kalmasının ardından geldi.

100 BİN KAMYON ŞOFÖRÜ AÇIĞI VAR

Yetkililer, marketlerdeki gıda stoku yetersizliğinin bir nedenin de Brexit sonrasında oluşan işçi kıtlığıyla bağlantılı olduğunu açıkladı. Brexit sonrasında İngiltere’den yaklaşık 20 bin kamyon şoförünün ayrıldığı, şu anda ise ülkede 100 bin kamyon şoförü açığı olduğu belirtildi. Brexit’ten sonra İngiltere’den ayrılan AB vatandaşlarının getirdiği işgücü eksikliğinin süpermarketlerde stok yetersizliği ile sonuçlandığı ifade edildi. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi de salı günü yaptığı açıklamada, Haziran-Ağustos aylarında İngiltere’de 1 milyon iş ilanı olduğunu ve rekora ulaşıldığını söyledi.

KALICI OLABİLİR UYARISI

Yiyecek ve İçecek Federasyonu CEO’su Ian Wright, ürün kıtlığının kalıcı olabileceği konusunda uyarıda bulunarak, yiyecek ve içecek endüstrisinin yaklaşık 500 bin işçi açığı olduğunu ifade etti. Wright, sektördeki işçi kıtlığının sonucu olarak, süpermarketlerin, marketlerin ve restoranların artık kalıcı kıtlık içinde olacağını söyledi.

“İNGİLTERE, TAZE GIDA KONUSUNDA AVRUPA’YA BAĞIMLI”

İngiliz Perakende Konsorsiyumu’na göre, Avrupa Birliği’nin (AB), Birleşik Krallık’taki gıdaların yüzde 30’unu oluşturduğu ve ülkenin özellikle, kış aylarında taze gıda için Avrupa’ya bağımlı olduğu belirtildi.

RESTORANLARI DA ETKİLEDİ

İngiltere’de McDonald’s gibi zincir restoranlar, gıda tedariki sorunu nedeniyle menülerinden bazı ürünleri çıkarmak zorunda kaldı. Ülkede, Nando’s adlı restoran zincirinde ise restoranın en önemli gıda ürünü olan tavuk tedarikindeki sıkıntılardan sonra şirket ülkedeki 45 restoranını kapattı.

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