Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Söz konusu” dediği füze sistemi ile ilgili dikkat çeken açıklama

Ankara-Washington hattında tansiyonu yükselten S-400 alışverişinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "S-400'den sonra bir de S-500 söz konusu" dediği S-500 füze savunma sistemi ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin geçen yıllarda Rusya’nın geliştirdiği S-400 hava savunma sistemini satın almasıyla birlikte gerilen Ankara-Washington hattındaki gerilim yumuşarken, Rusya’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Geçen yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Yani bizim S-400 konusunda geri adım atmak gibi bir şeyimiz kesinlikle söz konusu değil. Bu noktada ödeme planları itibarıyla Rusya Federasyonu bize hakikaten çok uygun şartlarda vermiştir. S-400’den sonra bir de S-500 söz konusu. S-500’de de yine bir ortak üretim söz konusu olacak” sözleri gündem olmuştu.

Erdoğan’ın gündemine aldığı ve “söz konusu” dediği S-500’lerle ilgili Moskova’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, RIA haber ajansına konuştu.

Borisov, S-500 hava savunma sisteminin testlerinin tamamlandığını duyurdu. Borisov, hava savunma sisteminin orduya teslimatının başladığını açıkladı. Rusya’nın hem savunmasını güçlendirme hem de ihraç etmeyi planladığı hava savunma sistemi kıtalararası balistik füzeleri, hipersonik seyir füzelerini ve hava araçlarını takip ederek engelleyebiliyor.

Rusya geçen yıl hava savunma sistemlerini test etmiş ve Rus ordusu ilk araçların Moskova etrafına yerleştirildiğini duyurmuştu.

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