Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Daha göreve başlamadan Türkiye’ye çok sert ifadeler: Sözde stratejik partner

Bugün yemin töreni ile göreve resmen başlayacak Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığı pozisyonu için atayacağı isim Antony Blinken, Türkiye hakkında çok sert ifadeler kullandı. Blinken, "Sözde stratejik partnerimizin bizim en büyük stratejik rakibimiz Rusya ile aynı çizgide olması fikri kabul edilemez" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:33, 20/01/2021
Haberler Dünya
Daha göreve başlamadan Türkiye’ye çok sert ifadeler: Sözde stratejik partner

ABD’de Kasım ayında yapılan zorlu ve yıpratıcı başkanlık seçiminin ardından bugün Joe Biden resmen görevine başlayacak… Biden, kabinesinde çok farklı etnik kökenlerden ismi aday gösterirken, Türkiye’yi yakından tanıyan ve Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın yardımcısı olarak görev alan Antony Blinken da Dışişleri Bakanı adayı olarak kamuoyunun karşısına tekrar çıktı.

Geçmişte Türkiye’nin PKK ile mücadelesini destekleyeceklerini açıklayan Blinken, NATO üyesi olan Türkiye’nin bir müttefik gibi davranmadığını ve S-400 satın alınması sonrasında yeni yaptırımların da gündemde olduğunu söyledi. Ankara’nın S-400 satın almasının “çok büyük bir hata” olduğunu söyleyen Blinken, “Stratejik daha doğrusu sözde stratejik bir partnerinizin Rusya’daki en büyük stratejik rakiplerinizle aynı çizgide olması fikri kabul edilemez” dedi.

Açıklamalarını Senato’nun Dış İlişkiler Komitesi’ndeki oturumda yapan Blinken, “Bence şu an var olan yaptırımların etkisine bakmalı ve daha fazla bir şey yapılması gerekip gerekmediğini izlemeliyiz” ifadesini kullandı.

“ÇOK NET GÖRÜYORUZ”

Blinken, “Türkiye bir müttefik fakat birçok açıdan bir müttefik gibi davranmıyor. Ve bu durum bizim için çok ama çok zorlayıcı ve bu konuda çok net görüyoruz” yorumunu yaptı.

İngiliz haber ajansı Reuters, Biden yönetimi ile Ankara arasında S-400 başta olmak üzere birçok sorun olduğunu hatırlattı. Reuters, “İki NATO müttefiki Suriye konusunda, Türkiye’nin Akdeniz’in doğusundaki doğalgaz çalışmaları ve Türkiye’nin Dağlık Karabağ gerilimine dahil olması gibi konularda karşı karşıya geldi” ifadesini okurlarına aktardı.

İlginizi ÇekebilirBiden'ın atayacağı ilk bakan Blinken oldu: Erdoğan'ı eleştiren isim dışişleri bakanı olacakBiden'ın atayacağı ilk bakan Blinken oldu: Erdoğan'ı eleştiren isim dışişleri bakanı olacak
Yayınlanma Tarihi:08:24,