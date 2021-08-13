Danimarka ve Norveç Kabil’deki büyükelçiliklerini kapatıyor

Danimarka ve Norveç Kabil'deki büyükelçiliklerini kapatma kararı alırken, Almanya Kabil'deki büyükelçilik personel sayısını minimuma indireceğini ve güvenlik önlemlerini artıracağını duyurdu.

SOZCU.COM.TR

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Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Afganistan’da güvenlik şartlarının kötüye gitmesi nedeniyle Danimarka’nın Kabil’deki büyükelçiliğini geçici olarak kapatacağını ve personelini tahliye edeceğini açıkladı.

Reuters’ta yer alan habere göre, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soereide de Kabil’deki büyükelçilik binasını geçici olarak boşaltacaklarını ve kapatacaklarını söyledi. Bakan ayrıca Norveçli diplomatlar, yerel çalışanlar ve ailelerini de Norveç’e getireceklerini söyledi.

Almanya’nın Kabil’deki büyükelçilik personel sayısını minimuma indireceğini, güvenlik önlemlerini de artıracağını belirten Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, “Hükümetin kriz koordinasyon ekibi, başlangıçta Ağustos ayı sonu için planlanan charter uçuşlarını da öne çekmeye karar verdi” dedi.

Almanya’nın güneyindeki Denzlingen’de gazetecilere yaptığı açıklamada Maas, bu uçuşlarla büyükelçilik personelini ve Afgan yardımcıları bölgeden çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Norveç Dışişleri Bakanı Kabil’deki büyükelçilik binasını geçici olarak boşaltacaklarını ve kapatacaklarını açıkladı. Bakan ayrıca Norveçli diplomat, çalışanları ve ailelerini getireceklerini söyledi.

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