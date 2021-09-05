Darbe iddiası ülkeyi karıştırdı: Cumhurbaşkanı gözaltına alındı

Gine’nin başkenti Konakri’de cumhurbaşkanlığı sarayının çevresinde silah seslerinin duyulması ve askerlerin görülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin gözaltına alındığı iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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Batı Afrika ülkesi Gine'nin başkenti Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayının çevresinde otomatik silah seslerinin duyulmasının ardından ülkede darba yapıldığı iddia edildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamalarda ise askerlerin zırhlı araçlarla başkent sokaklarında devriye gezdiği ve şehir merkezine girişlerin kapatıldığı ifade edilmişti. Çıkan silahlı çatışmalarda 2 sivilin yaralandığı öne sürüldü.

Resmi makamlardan henüz açıklama yapılmazken, 83 yaşındaki Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin gözaltına alındı ve hükümetin feshedildiği iddia edildi.

Darbe girişiminin arkasında eski Fransız lejyoneri Mamady Doumbouya liderliğindeki seçkin bir ulusal ordu birliğinin olduğu öne sürüldü.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Conde, 18 Ekim 2020’de 3’üncü kez cumhurbaşkanı seçilmişti.