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Depreme canlı yayında yakalandılar

Avustralya’da meydana gelen 5.9 şiddetindeki depreme stüdyoda yakalanan televizyoncular büyük panik yaşadı.

Yayınlanma: 15:23 - 22 Eylül 2021 Güncellenme:
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Depreme canlı yayında yakalandılar

Avustralya’nın Victoria eyaletinde yerel saatle 09.15’te 5.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Yaklaşık 20 saniye süren depremin ardından eyaletin başkenti Melbourne’de bazı ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. Şiddetli sarsıntı, Avustralya Başkent Bölgesi, Güney Avustralya ve Yeni Güney Galler eyaletinde de hissedildi.

Avustralya Yayın Kuruluşu’nun (ABC) kahvaltı programındaki sunucu Michael Rowland ve Tony Armstrong da depreme stüdyoda yakalandı. Deprem anında kameranın güçlü bir şekilde sallandığı görülürken, yaşanan gergin anlar kameraya yansıdı.

Michael Rowland’ın deprem anında, “Bu bir deprem mi yoksa yapısal bir sorun mu var?” dedikten saniyelerde sonra, “Haydi gidelim, bu çok büyük bir sarsıntı” diyerek yerinden kaktığı görüldü. Kamera arkasındaki başka bir kişinin ise, “Burada daha önce hiç deprem olmadı” dediği duyuluyor.

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