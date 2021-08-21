Diplomasinin zirvesinde telefonu çaldı
Almanya Başbakanı olarak Moskova'ya son ziyaretini gerçekleştiren Şansölye Angela Merkel'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi sırasında cep telefonu çaldı.
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Moskova ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Moskova’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan’daki sivillerin tahliyesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Taliban üzerinde baskı kurmasını istedi.
Merkel’in, Putin ile Kremlin Sarayı’nda üç saati aşkın görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısı sırasında komik bir an yaşandı.
Putin açıklama yaptığı sırada Merkel’in telefonu çaldı. Almanya Şansölyesi telefonunu hızlıca kapatırken, Putin’in o anlarda gülümsediği görüldü.