Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Irak’ın imarı için projeler gerçekleştirmeye hazırız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı açılışında konuşma yaptı. Çavuşoğlu konuşmasında 2018 yılında Türkiye'nin taahhüt ettiği gibi, bölgeye ve Irak'a katkı sağlayacak imar projeleri için hazır olduklarını ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında ayrıca Türkiyenin Irakta PKKnın mevcudiyetini asla kabul etmeyeceğini vurguladı.

Sozcu.com.tr

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Irak’ın istikrarının, bölgede kalıcı barış için hayati önem taşıdığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Geçmişte olduğu gibi Iraka her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Çünkü Irak bizim kardeşimiz. Biz biliyoruz ki Irak istikrar içinde olmazsa komşularda, bölgemizde istikrara kavuşamaz. Bu sebeple Irak’ı bir rekabet alanı olarak değil, iş birliği ve ortaklık yapacağımız bir ülke olarak görmeliyiz. 2019’da başlayan protesto gösterilerinde Irak halkı, refah, adalet ve iyi yönetim talep etmişti. Sayın Kazımi önderliğinde kurulan hükümet, bu talepleri karşılama yolunda önemli adımlar attı” ifadelerini kullandı.

OVAKÖY-FİŞHABUR SINIR KAPISI

Bölgedeki halkın dini ve mezhepsel ayrılıklardan çok çektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Bu ayrışmalara daha fazla tahammülümüz kalmadı. Kalıcı istikrar aynı zamanda hizmet odaklı bir siyaseti ve ekonomik reformları gerektiriyor. Kapsamlı bir ekonomik reform programı öngören Beyaz Kağıt bu bakımdan önemli bir adımdır. Halklarımızın kalkınması için stratejik altyapı projelerini hayata geçirmeliyiz. Irak’ın imarı için 2018 Kuveyt Konferansı’nda yaptığımız taahhüt kapsamında bazı stratejik altyapı projelerinin gerçekleştirmeye hazırız. Bu projeler arasında ülkemiz ile Irak arasında; Ovaköy-Fişhabur’da yeni bir sınır kapısı açılması, Fişhabur’dan Bağdat’a otoyol ve demiryolu bağlantısı yapılması, Bağdat-Basra arasındaki yol ve demiryollarının rehabilite edilmesi, Musul’da organize sanayi bölgesi kurulması, Basra-Fav Limanı’nın genişletilmesine katkı sağlanması, su alt yapısı, sulama ve su yönetimi alanında projelerin hayata geçirilmesi var. Bu projeler sadece Irak’ın değil, tüm bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

PKK’NIN MEVCUDİYETİNİ ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ

Çavuşoğlu güvenlik olmadan ekonomik kalmanın olamayacağını ve ekonomik kalkınma olmadan kalıcı istikrarın olamayacağını ifade ederek, “Bölgemizde güvenliğe en büyük tehdit ise terörizmdir. Bölgesel iş birliğini, barışı ve istikrarı zehirleyen terör örgütleriyle taviz vermeden mücadele etmeliyiz. Bölgemizin ve Irak’ın geleceğinde terörizmin asla yeri olamaz. DEAŞ, PKK, YPG, FETÖ gibi terör örgütleriyle aynı anda mücadele eden bir ülke olarak terörün karanlık yüzünü gayet iyi biliyoruz. DEAŞ, PKK, YPG gibi terör örgütleri, bölgesel güvenliği de tehdit ediyor. PKK terör örgütünün Irak’taki mevcudiyetini asla kabul etmeyeceğimizi bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı.