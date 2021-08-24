Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan ‘Türkiye’de iltica merkezi’ iddialarına yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'de iltica merkezi kurulacağına dair iddialara açıklık getirdi. Çavuşoğlu, muhalefet partilerine de yüklendi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’de iltica merkezi açılacağına dair iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Daha önce, İngiliz basınında, İngiliz hükümetinin Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde mülteci merkezleri kurmayı planladığına dair haberler yayınlanmıştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu iddialarla ilgili olarak açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, “BBC bu hatasını anladı, özür diledi. Ve haberi sildi. Bu BBC gibi köklü bir kuruluşa yakışmadı. Bu süreçte, biz de açıklama yaptık ve böyle bir şeyin gündeme gelmediğini, herhangi bir ülkeden böyle bir öneri gelmediğini, gelse de kabul etmeyeceğimizi net bir şekilde söyledik.” dedi.

MUHALEFETE YÜKLENDİ

Çavuşoğlu, iddialarla ilgili olarak muhalefeti de suçladı. Çavuşoğlu, “Bazı muhalefet partileri bu iddiaları gerçekmiş gibi nitelendirerek, ülkemize ve bakanlığımıza saldırdı. Ayrıca İngiliz hükümetini de hedef alan açıklamalar yaptı. Ben bu duruma çok üzüldüm. Türkiye’de muhalefet bu duruma düşmemeli. Rendice edici bir duruma düştü. İsteseler bu haberin doğruluğunu teyit edebilirlerdi.” dedi. Çavuşoğlu sözlerini “ABD’den de konuyla ilgili açıklama geldi. Şimdi İngiltere reddediyor, BBC reddediyor, ABD reddediyor. Ancak muhalefet partileri hala bizi eleştiriyor.” ifadeleriyle sürdürdü.

Afganistan’dan tahliyesi süren Türk vatandaşların durumuna da değinen Çavuşoğlu, şu ana kadar 1400 kişinin tahliye edildiğini, tahliyelerin sürdüğünü açıkladı.

Ayrıntılar geliyor…