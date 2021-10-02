Dışişleri Bakanlığı’ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’a tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'la ilgili kritik bir açıklama geldi. Açıklamada, "Yunanistan ve GKRY'nin son aylarda Doğu Akdeniz'de gerginliği artırarak tek yanlı ve tahrikkar faaliyetlerde bulunmaya teşebbüs ettiği görülmektedir. Bu tek yanlı eylemlere karşı sahada ve masada gerekli adımlar atılmaktadır" denildi.

Sozcu.com.tr

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Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yunanistan ve GKRY’nin son aylarda Doğu Akdeniz’de gerginliği artırarak tek yanlı ve tahrikkar faaliyetlerde bulunmaya teşebbüs ettiği görülmektedir. Nitekim Yunanistan’ın son dönemde kıta sahanlığımızı ihlal girişimlerine ilaveten, GKRY de Malta bayraklı, İtalyan sahipli bir gemiyle 3 Ekim tarihinden itibaren KKTC’nin haklarını ve ülkemizin kıta sahanlığını ihlal edecek şekilde bir araştırma yapacağını duyurmuştur.

GKRY, Kasım ayında da Ada’nın güneyinde yeni bir sondaja başlayacağını duyurmaktadır. Tüm bu tek yanlı eylemler Doğu Akdeniz’de gerginliği artıracak, barış ve istikrarı tehdit edecektir. Yunanistan ve GKRY’nin bu tek yanlı eylemlerine karşı sahada ve masada gerekli adımlar atılmakta olup, bu eylemlere alet olmamaları gerektiği üçüncü ülkelerin de dikkatine getirilmektedir.”