Dışişleri Bakanlığı’ndan Katar açıklaması

Dışişleri Bakanlığı tarafından "Katar'da bugün ilk kez gerçekleştirilen, Şura Meclisinin 30 üyesinin belirlenmesi amaçlı seçimleri memnuniyetle karşılıyoruz" açıklaması yapıldı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

* Katar’da bugün ilk kez gerçekleştirilen, Şura Meclisinin 30 üyesinin belirlenmesi amaçlı seçimleri memnuniyetle karşılıyoruz.

* Katar halkının ülke yönetimine katılımının güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım teşkil eden söz konusu seçimlerin özgür ve şeffaf bir ortamda yapılması için Katar liderliğinin gösterdiği çabaları takdir ediyoruz.

* Seçimlerin sonuçlarının kardeş Katar halkına hayırlı olmasını temenni ediyoruz.