Dışişleri Bakanlığı’ndan Katar açıklaması
Dışişleri Bakanlığı tarafından "Katar'da bugün ilk kez gerçekleştirilen, Şura Meclisinin 30 üyesinin belirlenmesi amaçlı seçimleri memnuniyetle karşılıyoruz" açıklaması yapıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
* Katar’da bugün ilk kez gerçekleştirilen, Şura Meclisinin 30 üyesinin belirlenmesi amaçlı seçimleri memnuniyetle karşılıyoruz.
* Katar halkının ülke yönetimine katılımının güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım teşkil eden söz konusu seçimlerin özgür ve şeffaf bir ortamda yapılması için Katar liderliğinin gösterdiği çabaları takdir ediyoruz.
* Seçimlerin sonuçlarının kardeş Katar halkına hayırlı olmasını temenni ediyoruz.