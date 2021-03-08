Dr. Fauci’den normalleşme ve yasak uyarısı: Aç-kapa yapmak tehlikeli

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, worldometers’ın verilerine göre salgında şimdiye dek 117.4 milyon vaka ve 2.6 milyon can kaybı kayıtlara geçti.

Corona virüsünün en ağır yaraları açtığı ülkelerin başında ABD geliyor. Hem vaka hem de ölü sayısında zirvede olan ABD’de, 29.6 milyon vaka ve 537 bin can kaybı görüldü.

Aşılama kampanyalarıyla birlikte ülkeler corona kısıtlamalarını kaldırma planları yapsa da, Türkiye’de olduğu gibi dünyada da bu konu tartışma yaratmaya devam ediyor. ABD’de başta Texas ve Mississippi eyaletleri olmak üzere maske yasağını kaldıran bölgeler fitili ateşledi. Başkan Biden, göreve geldiğinden beri en çok önem verdiği konulardan olan maske kullanımının kaldırılmasıyla söz konusu eyalet yönetimlerine ağır eleştiriler yöneltti.

‘BİRAZ DAHA DAYANMAMIZ GEREK’

Bu tartışmaya ABD’de salgınla mücadelenin en önemli isimlerinden ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de katıldı.

Kısıtlamaları kaldırmak için henüz çok erken olduğunu belirten Dr. Fauci, “Doğru yolda ilerliyoruz ancak biraz daha dayanmamız gerek. Bu sonsuza kadar sürmeyecek. Yeterince insanın aşılanması gerekiyor. Kısıtlamaları aç-kapa yapmak yeni bir dalga yaratma tehlikesi doğuruyor” dedi.

YIL SONUNU İŞARET ETTİ

Daha önce pandemi öncesindeki hayata dönüşle ilgili öngörülerini paylaşan Dr. Fauci, sonbahar aylarıyla birlikte normal hayata geçişin başlayabileceğini söylemişti. Bu konuda birçok faktör olduğunu ve bunlar arasında mutasyonun belirleyici olacağını ifade eden Dr. Fauci, gidişatın daha hızlı veya yavaş olmasını etkileyebileceğini vurguladı.

ABD'lilerin düşük sınırlandırılmış kapasiteyle konser ve tiyatrolara gidebileceğini, iç mekanda yemek yiyebileceğini vurgulayan Dr. Fauci, “Bunlar yıl sonunda, Noel'de gerçekleşebilir. Ancak hala maske takıyor olabiliriz” dedi.

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